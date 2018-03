Artes Sem Fronteiras integra elenco para DVD 2018 do Boi Caprichoso

O projeto “Sabedoria Popular: Uma Revolução Ancestral”, do Boi-Bumbá Caprichoso, ganha força e apoio de pessoas por várias partes do Brasil. Pensando na conquista do bicampeonato, o presidente Babá Tupinambá, juntamente com o vice-presidente Jender Lobato, firmaram parceria com a Companhia de Dança Artes Sem Fronteiras. O grupo vai compor o time coreográfico para a gravação do DVD, no curral Zeca Xibelão, em Parintins, no dia 21 de abril.

Além da companhia, o Caprichoso já firmou parceria com outras associações folclóricas da região amazônica e também com artistas consagrados da cultura brasileira, a mais recente, com a cantora Alcione, que vai fazer participação especial na toada do repertório 2018 “Boi de Negro”, dos compositores Moisés Colares, Raurison Nascimento, Frank Azevedo e Ricardo Linhares.

Wilson Junior, diretor artístico e coreógrafo da companhia, ressaltou essa grande parceria com o Boi Caprichoso. “É com muita satisfação que recebemos o convite do Boi Caprichoso para essa grandiosa produção de amor, paixão e muita arte”, salientou.

Companhia de Dança Artes Sem Fronteiras

Fundada em 2008, a companhia é um projeto social que tem a missão de formar novos bailarinos para o ramo artístico. Balé, jazz, dança contemporânea e afro são presentes nas apresentações do grupo. Grande parte do corpo de bailarinos é formado por crianças, jovens e adultos, que carregam dentro de si, a vontade e o desejo de manifestar sua arte.

Irian Butel, coordenadora executiva do projeto, enaltece o trabalho da companhia e fala sobre o convite do Boi Caprichoso. “Agradecemos imensamente a proposta e o convite da Associação Cultural Boi-Bumbá Caprichoso para a construção do DVD 2018”, disse.

No ano de 2012, o projeto foi vencedor do Prêmio Jovem da Cultura e tem ajuda do Colégio Santa Terezinha, de Manaus, para capacitar os jovens no mundo artístico.

