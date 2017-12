Arlindo Jr. revela que câncer triplicou de tamanho e fará novo tratamento em SP

Nos próximos dias, o Pop da Selva deve fazer uma biópsia para descobrir qual o tipo de quimioterapia ao qual deve ser submetido (Foto: Aguilar Abecassis)

O câncer na pleura do ex-vereador de Manaus e ex-apresentador do Boi-bumbá Caprichoso Arlindo Júnior triplicou de tamanho. Durante uma apresentação no Axerito Bar, na noite desta quinta-feira (7), Arlindo afirmou que havia voltado a sofrer com a doença descoberta em novembro de 2016.

Para a reportagem do Portal A Crítica, Arlindo revelou que descobriu o aumento no tamanho do câncer na última semana. “Na realidade, eu vinha há 2 meses sentindo umas dores que pensava que era muscular e, quando consegui ir com meu médico em São Paulo, na semana passada, fiz os exames e, infelizmente, as dores eram do câncer que triplicou de tamanho”, contou.

Nos próximos dias, o artista deve fazer uma biópsia para descobrir a qual tipo de quimioterapia será submetido. Segundo ele, todos os procedimentos que já realizou e o novo tratamento que terá que fazer são pagos por conta própria, já que ele não tem plano de saúde.

Arlindo está liberado pelo médico para seguir com os shows de final de ano. “Inclusive tenho que ser contratado, né? Para ganhar um dinheiro, já que a partir de janeiro a coisa vai pedrar para o meu lado”, brinca o artista, que diz estar confiante na recuperação.

“A princípio a gente fica acabado por dentro, mas depois lembramos o que passei. A luta que travei, que venci. Então pensei: ‘por que não vencer de novo?’. Tenho fé em Deus e tenho as milhares de orações das pessoas que gostam de mim e do meu trabalho. E mesmo as pessoas que não me conhecem mas que de alguma forma torcem pela minha recuperação”, contou.

O ex-apresentador e ex-levantador do boi Caprichoso deve permanecer em Manaus, onde vai aguardar o resultado da biópsia. Mas vai retornar a São Paulo para reiniciar o tratamento.“Se Deus quiser, volto para lutar mais uma vez. Vencemos há 1 ano atrás e agora vamos vencer de novo, se Deus quiser. E ele quer”, disse Arlindo.

“Aproveito para dizer para as pessoas que nunca vou desistir. Que tenho uma família maravilhosa que estará comigo e amigos que me ajudam e me ajudarão. Não será fácil. Mas Deus está comigo. Não me deixa faltar. E, com certeza, desta vez não será diferente”, finalizou o Pop da Selva.

A pleura, parte do corpo de Arlindo que está afetada pelo câncer, é uma membrana dupla, semelhante a um saco, que envolve o pulmão.

Vitor Gavirati/acrítica.com