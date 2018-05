Arley Júnior Lança novo CD ‘Aguenta Coração’ dia 1° de Junho no Mangueirão

: Considerado o ‘Rei do Bolero’ o cantor parintinense Arley Júnior lança seu mais novo CD ‘Aguenta Coração’ com 24 composições dia 1° de junho, no Clube Mangueirão, localizado na Avenida Amazonas. O novo repertório tem como destaque três música inéditas, a faixa 13 sendo uma versão da música For ever and ever de Demis Russos, tendo a canção “Endereço” dos compositores Cezar Moraes e Marcos Lima como o principal do novo álbum sonoro.

Segundo Arley Júnior, o show no Mangueirão inicia as 22:30h com Netinho Rodrigues e Joyce Bandeira, seguido do lançamento do CD, fechando à noite com a magnífica do bolero, Francy Monteiro. “A nossa expectativa é a melhor possível e estou ancioso. Afinal é mais um novo trabalho. Estou fazendo nove anos no movimento do Bolero e esse é meu nono CD”, enaltece o artista sobre a realização da festa.

Além do Rei do Bolero, a gravação do CD, teve na produção- musical:Denner Ramos, teclados:Josimar Ribeiro e Patrick Teclas. Nas Guitarras: Lany Alves, Paulo Garcia e Deivyd Monteiro com a participação musical de Geane Neves (TRANSPLANTE), Neivinha Show (ROMANCE COM SAFADEZA), Joyce Bandeira (MINHA VIDA NÃO É VIDA SEM VOCÊ) e Waldo César em outra música inédita ‘SEU LUGAR’. O projeto musical 2018 foi gravado no estúdio D.F SOM, tendo a arte e capa na responsabilidade de Benito Gonçalves da empresa Lima publicidade.

Ao resultado positivo do novo trabalho, Arley agradece ao Comercial Sarquis,Mercadinho DN TORRES, Canela distribuidora, Nosso Barzinho, Mercantil S.V, Ivo Carvalho, Romario de Faro-PA,Cleide Reis, Zé Machado, Jerfeson Matos, Sérgio Pessoa, Leleu Tavares, Francisco Neto, Pedro Gatto, Telmo e Lourdes, Lanche CQC pelo apoio e confiança no seu trabalho.

Para adquirir o CD que custa R$ 10,00 é só ligar para o número de telefone (92) 99931-20590.

Kedson Silva/JI