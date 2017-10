ARFAPAM oferece curso de formação Porteiro/Vigia em Parintins

Com o objetivo de criar oportunidades no mercado de trabalho (específico para área de segurança) para a sociedade parintinense e do Baixo Amazonas, a Associação dos Militares de Reservas e Reformados das Forças Armadas e Auxiliares de Parintins-Amazons, ARFAPAM, oferece de 09 de outubro a 25 de novembro de 2017, curso de formação Porteiro/Vigia na cidade.

De acordo com o presidente da ARFAPAM, capitão Carlos Alberto, “o curso é de 100h atenderá homens e mulheres a partir de 18 anos e as inscrições podem ser feitas até às 12h de segunda-feira, 9, no escritório da Instituição Militar (Prédio do Porto) ou pelos fones: (92) 99149-4613/99115-5151/99206-2549, ao preço de R$ 120,00, incluso apostila e certificado em parcela única ou de duas vezes”.

Dentre as ementas do curso com práticas de campo e relatório, incluem: atendimento, proteção, de patrimônio e auto defesa nos estudos e atividades voltadas a matemática, redação, noções de segurança, legislação, saúde e segurança no trabalho, combate a incêndio e suporte básico de vida, defesa pessoal e avaliação de aprendizagem.

O curso terá orientação de pedagogos, professores, militares, advogados, bombeiros e profissionais em segurança pública e vai acontecer das 19h às 22h na Escola Estadual prof. Aderson de Menezes, localizado na bairro Francesa.

Para fazer sua inscrição, o candidato deve apresentar xerox do RG, CPF, certificado de reservista, comprovante de residência e uma foto 3×4.

Kedson Silva/JI