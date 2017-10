Árbitros do Caburi reforçam o Parintinzão

Os árbitros Leno Leal, Clóvis Brito, João Bosco e Kedson, vindos do Distrito do Caburi integram a partir de agora, o quadro de arbitragem do Campeonato Parintinense de Futebol, o Parintinzão. Além da experiência em campo, os árbitros também participaram do curso de arbitragem oferecido pela Prefeitura através da Coordenadoria de Incentivo ao Esporte da COMJEL, no mês de agosto naquela localidade.

De acordo com o diretor do Departamento de Arbitragem da ALEPIN, Zequinha Pimentel, “agora temos um quadro de doze árbitros incluindo assistentes e centrais. Por suas experiências, a vindas desses árbitros reforçam o quadro de arbitragem do Parintinzão”.

O Diretor do Departamento de Arbitragem da ALEPIN e a coordenadora de Incentivo ao Esporte da COMJEL, Valdete Prestes, estiveram no final de semana no Caburi avaliando a arbitragem no clássico local (Juvenil x Estrela) e afirmaram que “vamos sempre procurar fazer intercâmbio com os nossos árbitros para ampliar conhecimento. Os árbitros do Parintinzão são atuantes e passaram por um curso de arbitragem promovido pela Prefeitura através da Coordenadoria de Incentivo ao Esporte da Comjel, sendo que eles ainda estão em um processo de aprendizagem”.

Avaliação

Zequinha salienta que foi criado uma ficha de avaliação para acompanhamento na parte aeróbica, aspecto técnico que dizem respeito a sinalização, postura e síntese, além de uma avaliação final desses árbitros. “O nosso objetivo é criar um quadro de arbitragem visando a competição de 2018 e para que eles (árbitros) desenvolvam um trabalho não só em Parintins, mas também nos outros municípios”, exaltou.

Associação

Pimentel explica que na semana passada, houve uma reunião com os demais árbitros que atuam no município, dando uma explicação sobre adesão da arbitragem que vem atuando nos campeonatos de bases e nas partidas do Campeonato Parintinense. “Expuzemos o nosso pensamento e a nossa metodologia de trabalho. Fomos claro em dizer que há sim interesse da nossa parte, deles integrarem o quadro, desde que tenham os princípios que estamos cobrando: postura, determinação, coragem e a vontade de trabalhar. Isso é que vai somar pra gente”, argumentou.

“Não queremos árbitros para vim só apitar. Queremos pessoas que se preparem fisicamente e aperfeiçoam cada vez mais seus conhecimentos”, finalizou o diretor de arbitragem da ALEPIN.

Kedson Silva/JI