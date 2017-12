Aprovadas Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual de Parintins

Neste dia 12 de dezembro o parlamento parintinense concluiu os trabalhos em Plenário da Câmara Municipal de Parintins.

Na pauta da discussão, os vereadores votaram Projetos de Lei, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), ao comando do Presidente da Câmara Maildson Fonseca (PSDB). Participaram da sessão os vereadores Afonso Caburi (PTB), Bertoldo Pontes (PSL), Beto Farias (PODEMOS), Cabo Linhares (PEN), Marcos da Luz (PRB), Maria Alencar (PSD), Renei Serrão (PR), Telo Pinto (PSDB), Tião Teixeira (PTB) e Vanessa Gonçalves (PROS).

O Projeto de Lei que autoriza as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2018 observará os objetivos, prioridades e metas estabelecidas nesta Lei, compreendendo:

I – as Metas Fiscais;

II – as Prioridades da Administração Municipal;

III – a Estrutura dos Orçamentos;

IV – as Diretrizes para a Elaboração do Orçamento do Município;

V – as Disposições sobre a Dívida Pública Municipal;

VI – as Disposições sobre Despesas com Pessoal;

VII – as Disposições sobre Alterações na Legislação Tributária; e

VIII – as Disposições Gerais.

O orçamento para o exercício de 2018 obedecerá ao princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas, abrangendo os Poderes Legislativo e Executivo, Fundações, Fundos, Empresas Públicas e Outras (LC 101/2000, art. 1º, § 1º, art. 4º, I, “a” e art. 48). As prioridades da gestão dispostas no orçamento do governo estão estimadas em mais de 156 milhões de reais.

A LDO foi aprovada em 1ª votação. Quanto à LOA, foi aprovada em 1ª, 2ª e 3ª votação pelos vereadores da Câmara Municipal de Parintins.

Texto e Foto: Mayara Carneiro

Assessoria de Comunicação da Câmara de Parintins