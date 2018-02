Após intervenção na segurança, Forças Armadas já patrulham ruas do Rio

Militares no Aterro do Flamengo – Rafael Nascimento / Agência O Dia

Menos de 24 horas após o presidente Michel Temer assinar o decreto que determina intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, tropas federais reforçam o patrulhamento em diversos pontos da cidade na manhã deste sábado.

Dezenas de soldados do Exército já estavam patrulhando as principais vias da cidade, como Avenida Brasil, linhas Vermelha e Amarela, além da Rodovia Washington Luiz (BR-040). Já na Zona Sul, militares estavam a postos em todas as passarelas do Aterro do Flamengo e na Avenida Rui Barbosa, que liga Botafogo ao Flamengo. Neste último eles também estavam presentes na altura da Rua Cruz Lima com um blindado do Exército.

Em Botafogo, os soldados faziam patrulhamento em um comboio. De acordo com o coronel Roberto Itamar, porta-voz do Comando Militar do Leste (CML), os militares que estão patrulhando o Aterro do Flamengo “não tem nada a ver com a intervenção militar no estado”.

Segundo Itamar, os soldados estão naquele local devido a vinda do presidente Temer ao Palácio Guanabara, no começo desta tarde. “Os militares estão ao longo do itinerário que o presidente fará”. Ainda segundo o CML, as tropas foram colocadas em locais estratégicos como parte da segurança do presidente.

Odia/RJ