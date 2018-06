Aplicativo de mobilidade urbana faz parceria com os bumbás Caprichoso e Garantido

A cada corrida solicitada na Via Bee, uma porcentagem do valor será, automaticamente, destinada ao Caprichoso e ao Garantido.

A Via Bee, empresa de serviços de mobilidade urbana que opera corridas com carro e moto, é a mais nova parceira dos bumbás Caprichoso e Garantido. A partir de agora, quem solicitar sistema de transporte pelo aplicativo Via Bee vai estar colaborando com os bois.

A cada corrida solicitada, uma porcentagem do valor será, automaticamente, destinada ao Caprichoso e ao Garantido. O contrato foi assinado no último dia 29, com os diretores de marketing das duas associações folclóricas de Parintins.

Para o proprietário da Via Bee, Carlos Albuquerque, a empresa, que é 100% amazonense, viu na parceria a oportunidade de contribuir com a maior festa folclórica do Amazonas. “Assim como as empresas que patrocinam times de futebol no Sul e Sudeste, porque não patrocinarmos a maior identidade cultural do nosso Estado? Então, colocamos a nossa empresa à disposição dos Bois”, afirmou o empresário.

Aos clientes amantes dos bois Garantido e Caprichoso, a adesão requer apenas baixar o aplicativo que está disponível nos sistemas Android e iOS. Aos profissionais interessados em serem motoristas do Via Bee para fazer o cadastro é preciso preencher um formulário contendo dados e documentos pessoais. O formulário está acessível pela internet pelo endereço http://sistemaviabee.com.br. Depois da análise do candidato, a empresa entrará em contato para os procedimentos de contrato.

A Via Bee possui frota de 3.200 veículos (carros e motos) cadastrados para atender a demanda de usuários. Mais informações sobre a empresa no site: www.viabbe.com.br.

acritica.com/Manaus (AM)