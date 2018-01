Aparecida promete uma viagem no tempo com reedição do enredo de 1988

‘Sinto um aroma no ar’, um dos sambas mais bonitos da história do carnaval de Manaus e da escola voltará a ser cantado no sambódromo (Foto: Aguilar Abecassis/Arquivo AC)

Poder voltar no tempo 30 anos atrás ainda não é possível, mas o Grêmio Recreativo Escola de Samba Mocidade Independente de Aparecida promete fazer com que as pessoas tenham este sentimento, o de ter voltado no tempo em três décadas, durante o desfile que a escola prepara, desde março deste ano, para Carnaval que vem. A agremiação levará para o Sambódromo, em fevereiro de 2018, a reedição do desfile que ela fez em 1988, quando o carnaval ainda acontecia na Avenida Djalma Batista.

O título do enredo? O título do enredo era nada mais nada menos que “Maués – Origem Divina, Destino Humano”, Para este carnaval de agora, a escola acrescentara mais no subtítulo do tema ““Maués – Origem Divina, Destino Humano – Trinta anos Depois”. O carnaval de 1988, deu à Aparecida um dos sambas mais bonitos e antológicos, da história da escola e mesmo do Carnaval de Manaus, aquele que começa assim, “Sinto um aroma no ar…” e que a agremiação canta, todo ano, com lágrimas nos olhos dos seus componentes, na cabeceira da pista antes de iniciar seu desfile.

A escola de samba de 37 anos de existência, na verdade, de vida, e 22 vezes campeã do Carnaval de Manaus, promete essa viagem no tempo, mas Saulo Borges, que é o presidente da agremiação e, ainda, um dos carnavalescos da escola, faz a ressalva de que o desfile vai além da releitura do carnaval de 88, com toques de atualidade e terá, principalmente, uma grande homenagem, tanto ao povo de Maués, descendente de saterês mawés, uma das etnias indígenas mais fortes e fantásticas da região amazônica, e, à própria cidade e deve ser uma ode ao desfile de 88 e a todos que elaboraram e fizeram aquele espetáculo, de quando a Aparecida tinha apenas oito anos de idade e seis campeonatos.

“Temos tudo para fazer, mais uma vez, um grande desfile, como sempre fazemos, sem falsa modéstia. Sabe aquela névoa que traz à mente da gente uma bela e doce lembrança, gostosa de ser sentida? Pois é… É mais ou menos por aí que será nosso desfile”, afirma Borges, que diz ainda que a escola pretende fazer um desfile técnico, perfeito, mas sem esquecer a emoção. “Vamos voar no tempo com o nosso papagaio, no entanto, sem tirar os pés do chão do sambódromo. Acredito que a aposta é justa, bonita, boa, e que convém com o momento que a escola vive, pois é uma ode a um desfile histórico da Aparecida e do Carnaval de Manaus. Vamos mexer com os brios do nosso povo, da nossa gente”, disse o presidente-carnavalesco.

Saulo Borges conta que a repercussão do tema de 2018 tem sido muito boa, que a escola tem recebido mensagens de uma grande quantidade de pessoas desde que lançou, nas redes sociais, a logomarca do enredo, na quinta-feira, dia 7 de julho. “A quantidade de pessoas que estiveram ali na Djalma Batista, naquele ano, ou desfilando, ou assistindo lá mesmo ou pela TV, e que entrou em contato com a gente, parabenizando pela escolha, dizendo que quer desfilar, é grande. As declarações das pessoas, que se manifestam por redes sociais, que nem viram aquele desfile, apenas pela força do samba, que também se declaram entusiasmadas, é também muito grande. Temos certeza que fizemos a escolha certa”, finalizou.

Agosto é escolhido para lançamento

O presidente Saulo Borges diz que o lançamento do enredo para o Carnaval de 2018, com atrações locais e de fora, está sendo planejada, nos mínimos detalhes. Ele lembra que o forte das festas de lançamento da Aparecida é a encenação que a escola faz em cima do enredo, movendo todos os seus setores, da Bateria às Baianas, as crianças, a comissão de frente e os casais de mestre-sala e porta-bandeira e os intérpretes e músicos. “Vamos ter surpresas na apresentação que estamos elaborando. Quem for ao evento vai se emocionar. Será imperdível. Somos do carnaval, e vamos valorizar o carnaval. Assim como vamos valorizar o de fora e o da casa”, afirma o presidente, como quem sabe que a festa será um sucesso.

A data prevista para o lançamento do enredo da Aparecida é 26 de agosto, um sábado, com a tradicional feijoada da escola, atrações locais, de fora e o show da Aparecida, com a encenação famosa que tanto se fala no carnaval de Manaus. “Assim que fecharmos com a atração, daremos publicidade”, afirma Saulo Borges. “Vai ser bonito, pois o tema é forte e merece, assim como o do ano passado, em que falamos de Nossa Senhora Aparecida, uma festa organizada, mas com emoção”.

