Ano novo, casa nova

O prefeito Bi Garcia e o vice Tony Medeiros fizeram, na manhã deste sábado, a entrega da primeira residência da reativação do Programa de Construção de Casas Populares Não Rebocadas.

A contemplada foi a senhora Luísa Pereira, de 85 anos, moradora do bairro de Palmares.

O Programa de Construção de Casas Populares Não Rebocadas foi um marco das duas primeiras gestões do prefeito Bi Garcia e ficou desativado nos últimos quatro anos devido à não continuidade do convênio firmado com a Caixa Econômica Federal. Neste ano o projeto foi retomado com a casa de dona Luísa que estava morando em um imóvel de madeira, não adequado às suas necessidades especiais.

A residência entregue à dona Luísa Pereira e família contém sala, cozinha, dois quartos, banheiro para portador de necessidade especial e área de lavanderia. A casa foi construída com recursos próprios da Prefeitura de Parintins.

O prefeito Bi Garcia destaca a retomada do projeto e explica como ocorre a contemplação das famílias com as residências. “Nós começamos a obra dessa casa há mais de quatro anos atrás e lamentavelmente o prefeito que entrou não deu continuidade. Isso é o pontapé da retomada do programa e vamos construir todas as casas das pessoas sorteadas para a substituição de moradia”, frisa Bi Garcia.

Secom