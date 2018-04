ANAC renova licença de funcionamento do aeroporto de Parintins

Por meio da portaria nº 1.124, do dia 09 de abril de 2018, a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), por meio da Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária, renovou a licença que mantém o tráfego aéreo sem restrições no aeroporto de Parintins.

Com a renovação do documento, o aeroporto Júlio Belém segue habilitado para operar 24 horas por dia. A portaria tem validade até o final de 2018 e credencia o terminal a operar com aeronaves de pequeno, médio e grande porte. Anteriormente a renovação era feita trimestralmente.

Segundo o prefeito Bi Garcia, a renovação da licença é feita anualmente, mas o município trabalha e articula a liberação permanente do funcionamento. “Buscamos atender todos os requisitos exigidos pela ANAC e outros órgãos fiscalizadores da aviação no Brasil. Continuaremos na busca da licença permanente, fazendo melhorias na infraestrutura do aeroporto e na cidade para garantir que as operações sejam feitas com total segurança”, salienta o prefeito.

A renovação da autorização de funcionamento sem restrições credencia o aeroporto de Parintins para realizar a Operação Festival 2018. De acordo com a administração do aeródromo, são esperados mais de 20 mil turistas por via aérea no período do Festival Folclórico de Parintins 2018.

SECOM

Foto: Yuri Pinheiro