AMUPIN PROMOVE EVENTO SOLIDÁRIO NO DOMINGO

Com o intuito de ajudar no tratamento de saúde do pequeno Leandro Viana, 4 anos de idade, que se encontra internado no Hospital Joãozinho na Capital (Manaus), a Associação dos Músicos de Parintins (Amupin), se reúne e promove no domingo, 15 de abril, no Clube da Amupin, um evento denominado “Domingão solidário em prol a saúde de Leandro Silva”.

Além do rei do bolero Arley Júnior, já confirmaram presença na festa solidária, os c: Neivinha Show, Bad Ray, Netinho Rodrigues, Edy Coelho, Francy Monteiro e Shirley (A musa do Bolero). De acordo com Arley Júnior, além do show, também haverá vendas de rifas. “Além da festa, também estaremos com vendas de rifas com mais de 30 prêmios, a serem realizados nos intervalos de cada apresentação no domingo”. Ele informa ainda que as vendas das rifas estão sendo feitas ao preço de R$ 3,00 (unidade) e duas por R$ 5,00 e podem ser encontradas pelos telefones: (92) 99190-0025 (Joilson Batalha), (92) 99312-0590 (Arley Júnior), assim como, na Drogaria Mega Farma (em frente a escola GM3) e no Nosso Barzinho, no bairro Santa Clara.

“Além da venda das rifas, os dois pontos (Mega Farma e Nosso Barzinho) estão recebendo doações de alimentos, roupas,fraldas, prêmios e outros tipos de ajuda. Convido os parintinenses a se solidarizarem nos apoiando nessa causa em prol a saúde do filho de um irmão”, acrescentou o Rei do Bolero. O Acidente Leandro Viana é filho do caseiro da Amupin, Alessandro Viana. A criança foi vítima de acidente na terça-feira (10), ao se pendurar atrás de um carro, vindo a cair batendo a cabeça. “Ele se pendurou e quando o carro saiu ele caiu, batendo a parte de trás da cabeça sem sangramento, desmaiando e acordando no hospital Jofre Cohen, sentindo muitas dores e vomitos constantes, viajando as pressas a Manaus através de um aerovida”, relatou Arley. Segundo o cantor, a mãe que estava acompanhando a criança no hospital deu a luz a mais um garoto, aumentando a preocupação dos familiares. Sobre o estado de saúde da criança, Arley Júnior afirma que “estamos aguardando o resultado da tomografia pra ver se será preciso fazer cirurgia ou não”, ressaltou.

Texto: Kedson Silva/JI Foto: Arley Júnior