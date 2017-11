AMUPIN festeja Padroeira nesse final de semana

Em alusão aos festejos da padroeira dos músicos, Santa Cecília, a AMUPIN (Associação dos Músicos de Parintins) comemora com a população parintinense em baile dançante, nos dias 25 e 26 de novembro no Clube da Associação, localizada na Estrada Eduardo Braga, próximo ao antigo Balneário da Cristina, a festa em honra a sua padroeira.

De acordo com um dos coordenadores do evento, Joilson Batalha, a festa do dia 25 (sábado) inicia às 22h, no Clube da AMUPIN com apresentações de Bad Ray, Neivinha Show, Laércio Ribeiro, Banda Xodó de Menina, Joílson Batalha, Geane Neves, dentre outras atrações até amanhecer o dia.

Joílson acrescentou que no dia 26 (domingo), a entrada no Clube da AMUPIN é liberada, iniciando a partir das 12h, sendo que nos dois dias o clube oferecerá um completo serviço de bar e restaurante. A programação de domingo inicia às 12h e segue até às 20h.

Gravação do CD

Está confirmado para o dia 29 de dezembro no SINTEAM, a gravação ao vivo do CD “Caravana do Bolero”, sendo esse o último bolerão do ano com a participação dos cantores:

Arley Júnior, Shirley, Joílson Batalha, Ciryanne Souza, Bad Ray, Kelly Farias, Netinho Rodrigues e Neivinha Show. “Vai ser o show de bolero do ano”, destacou Batalha.

Mais informações sobre as festas é só ligar para o número (92) 99190-0025 (Joilson Batalha).

Kedson Silva/JI