AMUPIN festeja “Dia do Músico” com torneio esportivo

Equipe do Bolero comandado pelo presidente da AMUPIN, Normando Andrade

Objetivando proporcionar um dia diferenciado, promovendo a integração entre os músicos de Parintins e respectivos gêneros musicais, a Associação dos Músicos de Parintins, AMUPIN, realiza na quarta-feira, 22 de novembro, (Dia do Músico) um torneio de futsal no Complexo Poliesportivo Sílvio Miotto.

De acordo com o músico Joílson Batalha, “a AMUPIN através de sua diretoria inclui na programação da festa de Santa Cecília (padroeira dos músicos), um torneio de Futsal no dia 22 de novembro (Dia do Músico) a partir das 18h na quadra poliesportiva Silvio Mioto”.

Segundo Joílson, o torneio denominado “I TORNEIO DE INTEGRAÇÃO DA AMUPIN”, terá como participantes, as equipes formada por músicos que executam diversificados gêneros musicais, como: Forró, Arrocha, Boi-bumbá, Bolero, Pagode, MPB, Rock e a equipe dos Galácticos da Imprensa como convidado”.

A ação esportiva tem a parceria da Coordenadoria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (COMJEL) e da SEMASTH. “Essas parcerias despertam interesse na participação dos nossos músicos e com certeza será um grande evento esportivo. A entrada será 1 kg de alimento não perecível, que com apoio da SEMASTH será distribuído a população necessitada. Contamos com a participação da população em geral nesse evento festivo e solidário”, finalizou Batalha.

Kedson Silva/JI