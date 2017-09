Amigos do Handebol movimentaram classe de esportistas no final de semana

Teve início no final de semana, no ginásio de esportes Elias Assayag, a I Copa Parintins de Handebol ‘Aldrin Perez’. A Cerimônia de Abertura aconteceu na noite de sábado, 16, e contou com a presença dos atletas, dos pais do homenageado e das oito rainhas representantes das dez equipes participantes do evento esportivo, empolgando o público presente a cada desfile.

Antes do início das partidas foi dado um minuto de silêncio em respeito a memória do homenageado, desportista”Aldrin Perez” que em vida praticava a modalidade, jogando pela equipe do Stannic. “Eu só tenho a agradecer o carinho e a amizade de todos com o meu filho, mesmo depois de mais de um ano de falecido. Com essa competição, esses jovens mantem viva a memória do Aldrin no meio desse esporte que ele gostava muito”, disse o pai do homenageado.

Em seguida, aconteceram os jogos da noite obtendo os seguintes resultados: HP 24 x 15 GM3, Perebas 20 x 16 Mc Vardar, Stannic 22 x 21 Hand Futuro, Delta 26 x 19 GM3 e pelo feminino: Delta 14 x 11 HP.

Nos jogos de domingo, 17, venceram: HP 20 x 18 Hand Futuro, Stannic 30 x 21 Mc Vardar, Delta 26 x 13 Perebas, Hand Futuro 27 x 20 GM3 e pelo feminino: HP 18 x 14 Stannic.

As rodadas acontecerão todos os sábados e domingos, a partir das 18h, no ginásio Elias Assayag.

Kedson Silva/JI

