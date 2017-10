América do Parananema conquista segunda vitória no Parintinzão

A equipe do América, representante da comunidade do Parananema, venceu na noite desta terça-feira, 17, no estádio Tupy Cantanhede, o time do São Vicente, e continua firme na luta pela chave A, por uma das vagas para a próxima fase do Campeonato Parintinense de Futebol, o Parintinzão.

O jogo foi válido pela quarta rodada da competição e com a vitória, o América soma seis pontos com gols de Josué Nascimento (2x), Anderson Farias e Kaio. “Sabíamos da importância dessa vitória para a nossa equipe continuar lutando por uma das vagas à próxima fase da competição e graças a Deus tive a felicidade de fazer dois gol. Agora é firmar nos treinamentos visando a próxima partida”, destacou o jogador Josué, conhecido ‘Carapanã’, autor de dois gols.

Na outra partida da noite, Bom Socorro e Santos empataram em 1 a 1. A quarta rodada prossegue nessa quinta-feira, 19, com os jogos entre:

Botafogo x Esporte (A) e São Cristóvão enfrentando o São Paulo.

Classificação:

Chave A

1 – Esporte: 09 pontos

2 – Corinthians: 07 pontos

3 – América: 06 pontos

4 – Náutico: 04 pontos

5 – Nacional: 03 pontos

6 – São Vicente: ainda não pontuou

7 – Botafogo: ainda não pontuou

Chave B

1 – Bom Socorro: 07 pontos

2 – Estrela: 06 pontos

3 – São Cristóvão: 06 pontos

4 – Amazonas: 03 pontos

5 – São Paulo: 03 pontos

6 – Santos: 02 pontos

7 – Santa Luzia: 01 ponto

Kedson Silva/JI