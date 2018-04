Amazonino reúne prefeitos e discute melhorias para o interior do Amazonas

O prefeito de Parintins, Bi Garcia, participou do encontro com o governador (Clóvis Miranda/Secom)

O governador Amazonino Mendes reuniu-se, neste sábado (14), com 53 prefeitos do interior do Amazonas para dar andamento na formatação dos convênios que serão firmados entre as prefeituras municipais e o Governo do Estado. As cidades receberão investimentos de aproximadamente R$ 500 milhões para os setores de infraestrutura, mobilidade, educação, segurança, saúde e setor primário, entre outras áreas.

Ao lado do vice-governador, Bosco Saraiva, e demais secretários de Estado, o governador Amazonino ressaltou aos prefeitos que o momento é para a conclusão dos objetos dos convênios, com a definição sobre em quais áreas cada prefeito irá aplicar os recursos, que devem ter como prioridade a melhoria da qualidade de vida do povo do interior.

“Cada prefeito vai dizer (o projeto) e nós vamos formatar o convênio junto com a Procuradoria (Geral do Estado – PGE)”, afirmou o governador, que já havia se reunido com os prefeitos no dia 9 de março.

O governador Amazonino chamou a atenção dos gestores municipais que ainda não conseguiram ficar adimplentes para a realização do convênio. “Os prefeitos que ainda não puderam formalizar os convênios porque ainda estão inadimplentes, nós vamos ajudar e procurar caminhos para eliminar as pendências”, frisou Amazonino.

O governador conversou, acompanhado de Bosco Saraiva e dos demais secretários, individualmente, com cada prefeito do interior.

Parcelas

De acordo com o secretário de Infraestrutura, Oswaldo Said, o encontro serviu para afinar a formatação do convênio e a definição do número de parcelas para a execução dos projetos. “Um afinamento com todos os prefeitos em relação aos convênios pedindo celeridade para que eles apresentem isso à secretaria e definição do número de parcelas”, disse o secretário.

O prefeito de São Gabriel de Cachoeira, Clóvis Corubo, destacou que, após oito anos de espera, o município volta a firmar convênio com o Governo do Estado para melhorias na cidade. “É um grande esforço do governador Amazonino Mendes, em que fomos contemplados para investimentos no setor viário, de abastecimento e para as comunidades rurais. Há mais de oito anos, São Gabriel vinha sendo abandonada pelo estado”, declarou o gestor, que pediu ajuda do governador para transportar, por via aérea, a merenda escolar nas comunidades rurais, que estão isoladas devido à forte estiagem no local.

Convênios

Até o momento, 57 prefeituras do Amazonas estão aptas a formalizar convênio com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), para a execução de obras em diversos setores.

O orçamento dos convênios é de R$ 152,3 milhões, via recurso do Banco do Brasil, obtido recentemente pelo governador Amazonino Mendes, e será aplicado em projetos voltados às áreas de infraestrutura, saneamento e abastecimento, educação e produção rural, entre outras. Cada prefeitura entregará na Seinfra o projeto para a execução da obra e a formalização do convênio.

Obras

Além das obras oriundas dos convênios, há ainda investimentos para recuperação do sistema viário urbano de 51 cidades, no valor de R$ 367,9 milhões. Atualmente, já tramitam na Comissão Geral de Licitação (CGL), 37 processos licitatórios voltados para os sistemas viários de municípios amazonenses.

Empregos

Juntos, os projetos de infraestrutura do Governo representam a geração de 28.360 empregos, dos quais 7.090 diretos e outros 21.270 indiretos. “Esses números significam que o Governo do Amazonas está trabalhando de forma séria na realização de obras importantes na capital e no interior, ao mesmo tempo em que gera emprego e renda”, ressaltou o secretário de Infraestrutura, Oswaldo Said. “Todos esses contratos e convênios encontram-se em fase de licitação ou de assinatura, sendo que alguns já estão em andamento ou em processo de mobilização de homens e máquinas para o início imediato”, completou Said.

acritica.com