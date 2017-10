Amazonino Mendes assume o Governo do Amazonas pela quarta vez

Tweet no Twitter

Empossado na Assembleia Legislativa após batalha jurídica, Amazonino disse que momento é de “arregaçar as mangas, lutar e trabalhar” (Foto: Clóvis Miranda)

Amazonino Mendes já é o novo governador do Amazonas. Ele foi empossado em cerimônia breve, realizada na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALE-AM), após duas decisões judiciais que garantiram o ato.

A cerimônia foi comandada pelo presidente da ALE-AM, Abdala Fraxe (Podemos), autor de uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) que pede a suspensão da posse de Amazonino até que o julgamento de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade em tramitação no órgão.

Em seu primeiro discurso como governador, Amazonino destacou o fato de ser reconduzido ao Governo do Estado, pela quarta vez, por vontade popular. “A vontade generosa desse povo me reconduz a esse doce sacrifício. Mas é um sacrifício que coloca na nossa alma todas as rosas sem espinhos”, afirmou, Amazonino.

Ele destacou ainda que assume o mandato sem qualquer ódio ou vingança de adversários. “Teremos um governador de todos os amazonenses”. Ele ainda agradeceu Bosco Saraiva, seu vice-governador, e afirmou o que pretende fazer a partir de agora, já empossado. “Agora é arregaçar as mangas, lutar e trabalhar. Obrigado!”

