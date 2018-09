Amazonino lidera, segundo Ibope

Amazonino é seguido pelo candidato do PSC, Wilson Lima e David Almeida (PSB)

A TV Amazonas divulgou, na noite desta segunda-feira (17/9), dados da pesquisa Ibope de intenção de votos para governador do Amazonas. Foram entrevistados 812 eleitores no período de 13 a 16 de setembro, em todas as regiões do Amazonas. O candidato à reeleição Amazonino Mendes (PDT) aparece liderando com 30% dos votos válidos.

Amazonino é seguido pelo candidato do PSC, Wilson Lima com 23% e David Almeida (PSB) que possui 20% da intenção de votos, estando os dois tecnicamente empatados. Em quarto lugar aparece o senador Omar Aziz, com 14%.

A candidata do PCdoB, Lucia Antony, aparece com 2%, Sidney Cabral (PSTU) com 1%. O candidato Berg da UGT (PSOL) não atingiu número de votação. Votos brancos e nulos somam 7%. 3% dos eleitores não sabem em quem votar. A margem de erro é 3 pontos percentuais para mais ou para menos

A divulgação da pesquisa Ibope havia sido embargada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM), porém o juiz auxiliar, Ricardo Augusto Sales revogou a liminar e autorizou a divulgação dos dados.

O estudo eleitoral foi registrado no TRE-AM com o número AM-01057/2018 e no TSE sob o número BR-07766/2018.

DEAMAZÔNIA MANAUS, AM