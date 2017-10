Amazonino anuncia novos secretários

Em sentido horário: Angela Bulbol (Administração), Marcelo Dutra (Meio Ambiente), Vinicius Diniz (Detran), Major Otávio Júnior (Particular), José Aparecido (Produção Rural), Rony Siqueira (Educação Tecnológica)

O governador Amazonino Mendes confirmou mais 13 nomes que irão compor o primeiro escalão da gestão que seguirá até o final de 2018. Com os novos nomes, Amazonino sinaliza uma redução na máquina administrativa, conforme já havia anunciado anteriormente.

Na última segunda-feira (2), durante a cerimônia de diplomação como novo governador, Amazonino já havia anunciado nove secretários. Clique aqui e confira a lista.

Entre as substituições está a de Leonel Feitoza, que deixa o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) e dá lugar a Vinícius Diniz, ex-delegado geral de Polícia Civil. Outro nome que deixa o primeiro escalão do Governo do Estado é Oreni Braga, que comandava a Empresa Estadual de Turismo (AmazonasTur). Ela será substituída por Orsine Júnior.

Veja lista de secretários

– Ângela Bulbol, titular da Secretaria de Estado de Administração e Gestão (Sead);

– Auxiliadora Abrantes, titular da Secretaria Estadual de Assistência Social (Seas);

– Osvaldo Saidi, titular da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra);

– Marcelo Dutra, titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) e Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam);

– José Aparecido, titular da Secretaria de Produção Rural do Amazonas (Sepror);

– Náfice Valóz, titular da Secretaria de Estado de Relações Institucionais;

– Samuel Hanan, titular da Secretaria de Estado de Representação do Amazonas em São Paulo;

– Vinícius Diniz, diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM);

– João Campelo, diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam);

– Rony Siqueira, diretor do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam);

– Fábio Naveca, diretor-presidente do Processamento de Dados do Amazonas S/A (Prodam);

– Orsine Júnior, diretor-presidente da Empresa Estadual de Turismo (AmazonasTur);

– Major Otávio Júnior, secretário particular do governador;

Parceiros antigos

Entre os novos nomes anunciados pelo Governador do Estado, estão antigos aliados de Amazonino em gestões passadas. Na representação do Amazonas em São Paulo irá figurar Samuel Hannan, que foi vice-governador de Amazonino entre 1999 e 2002.

Como Secretário Particular, aparece o Major Otávio Júnior, fiel aliado de Amazonino de longa data. Ângela Bulbol, que responderá pela Secretaria de Estado de Administração (Sead), era a responsável pela Fundação Escola do Serviço Público Municipal na última gestão de Amazonino como prefeito. Na mesma gestão, Marcelo Dutra respondia pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, pasta que agora ele comandará em âmbito estadual.

Rony Siqueira, que será o diretor do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, também teve atuação forte na última administração municipal de Amazonino. Ele era o responsável pela programa Bolsa Universidade.

acrítica.com/Manaus