Amazonino abre oficialmente campanha em Parintins

Com grande festa, o governador Amazonino Mendes (PDT) lança nesta terça-feira, 11, oficialmente sua campanha em Parintins. A chegada Está prevista para as 17 horas no Aeroporto Júlio Belém, de lá em carreata sai pelas ruas da cidade até o Parintins Convention Center próximo ao Porto do município, onde será realizado um grande ato público em prol a sua candidatura. Será recepcionado pelo prefeito bi Garcia, ex-prefeitos, vereadores e candidatos que compõem a Coligação “Eu Voto no Amazonas”. Virá acompanhado da candidata a vice Rebeca Garcia e do candidato ao senado, Alfredo Nascimento.

Amazonino lidera as pesquisas no Estado do Amazonas e é responsável pelo maior pacote de obras realizado recentemente no município de Parintins. Em 2018 são aproximadamente R$ 50 milhões de reais investidos na malha Viária com recapeamento e operação tapa buracos, Festival 2018 com apoio histórico a Garantido e Caprichoso, financiamento da Agência de Fomento do Estado do Amazonas a agricultores, alem do início construção do presídio, escolas estaduais, melhorias do aeroporto Júlio Belém, lixeira pública e obras na orla do município que a décadas sofre com desbarrancamento.

“São investimentos fundamentais para um município tão importante como Parintins. O governador Amazonino foi o que mais fez no passado e o que mais investiu nos últimos anos. Será uma grande festa para quem tem amor ao Amazonas especialmente a Parintins” disse bi Garcia.

Garcia aproveita para convidar toda a população para participar da arrancada de uma grande campanha eleitoral que ganhará os bairros e a zona rural do município.

Daniel Sicsú/JI