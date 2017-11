Amazonense eleito homem mais bonito do Brasil em 2009 concorre a novo título

O amazonense Carlos Santana, 26, sabe bem o que é ser perseverante. Ele começou a carreira nos concursos de beleza masculinos em 2009, quando, ainda modelo, foi convidado para substituir o Mister Eco Rio Grande do Sul, que não iria mais poder participar daquela edição.

“Não fui como representante do Amazonas porque o Estado, à época, já tinha um titular”, comenta ele, que foi lá e ganhou a faixa e a coroa de Mister Eco Brasil daquele ano. Em 2017, o jovem vai realizar o sonho de representar o Estado em que nasceu no Mister Brasil Tur, que acontecerá de 20 a 24 de novembro, em João Pessoa (PB).

Bastante grato à experiência vivida no passado, o rapaz, que é autônomo e estudante de Arquitetura, viu sua vida virar de ponta-cabeça ao participar do concurso da franquia Eco. “Foi tudo muito ‘na marra’. Sunga eu consegui no dia, roupa eu consegui no dia. Foi tudo muito rápido, mas foi uma experiência muito legal. E eu não esperava sair com o título. Mas é aquilo: em concurso de beleza, nem sempre o favorito ganha. Você tem que ter confiança, postura, carisma. Vai muito do momento, da pessoa que brilhar mais na noite”.

A disciplina dele como mister, bastante comentada nos bastidores, vem do atleta que mora dentro de Carlos. Ele foi o quinto colocado na categoria “Mens Physique” da Copa Manaus de Fisiculturismo e Fitness 2017. O rapaz lembra de como começou sua relação com o esporte.

“No Ensino Médio estudava no Colégio Dom Bosco e fui convidado a virar atleta de handebol. Isso me ensinou, principalmente, sobre disciplina. Com as redes sociais, por exemplo, fica muito difícil manter o foco, mas ser atleta me ajuda muito na preparação para o concurso de beleza”, pondera ele, que é coordenado pelo jornalista Eduardo Gomes.

Foco na beleza e no corpo

Para participar do concurso, Carlos precisou abdicar de algumas coisas. Ele trancou a faculdade neste semestre porque também decidiu estudar para concursos públicos e resolveu conciliar os estudos com a preparação para o concurso de beleza.

“Trabalho durante o dia; à tarde sempre estudo para os concursos; à noite faço academia e dieta é toda hora. Academia é a parte fácil, qualquer um chega lá e faz. O mais difícil é manter o foco na dieta”, conta ele, que adora sushi, pizza e hambúrguer. “Mas com a disciplina que o esporte me trouxe, depois que entro no foco, consigo me desvincular um pouco mais desses desejos que tenho de comer doce”.

A preparação para o Mister Brasil Tur, porém, não é somente física. O intelectual – principalmente – é visado. “Até porque é um concurso de turismo e tenho que ter todo um conhecimento prévio da nossa cidade, como dados culturais e etc. O concurso não é só de beleza: nos avaliam em diferentes aspectos”, diz ele, consciente de que um mister é alguém que será referência.

“A partir do momento que você ganha o título de mister, você ganha visibilidade. Não basta ser uma pessoa só bonita. O concurso faz provas de postura, ética, educação e carisma. O mister é avaliado como pessoa, então acho que essa é a principal diferença entre ser mister e modelo, por exemplo”, destaca.

A responsabilidade sobre Santana é imensa: o atual Mister Brasil Tur é o representante do Amazonas em 2016, Lucas Saunier. Com Carlos, todos esperam uma “dobradinha”. “

O perfeccionismo tem que ser ainda maior”, pondera ele, que viaja no dia 16 para Brasília (DF), onde no dia 19 fará o concurso do Tribunal Superior do Trabalho (TST), e no dia 20 se apresentará em João Pessoa para o concurso de beleza. “A rotina está bem puxada, mas quero manter os pés no chão. O futuro a Deus pertence”, completa.

O que mais gosta de fazer

No dia a dia, o mister relaxa com a academia e sessões de cinema. “A única saidinha que dou atualmente é para o cinema. Meus filmes favoritos são de terror e suspense. Gosto muito de ‘IT – A Coisa’, que foi o último que vi. Mas no geral, o que me acalma é a academia. Tanto é que eu coloco ela para o turno da noite, para dar aquela descarregada do stress do dia”, pondera ele, que, para ouvir, gosta de hip-hop. “Eu também gosto muito de ir ao Porão do Alemão. Não estou indo mais por causa do concurso, mas assim que der vamos matar essa saudade”.

Laynna FeitozaManaus (AM)

Foto: Eduardo Gomes