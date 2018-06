Amazonense é eleito o melhor atleta do Atletismo Sub-20, em SP

O amazonense e campeão brasileiro de lançamento de dardo, Pedro Henrique Nunes, de 19 anos, foi eleito o melhor atleta do Campeonato Brasileiro Caixa de Atletismo Sub-20, ocorrido no período de 22 a 24 de junho, na cidade de Bragança Paulista, em São Paulo. O atleta, que conta com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), faz parte do Centro de Treinamento e Alto Rendimento da Amazônia (Ctara) e possui a sétima melhor marca do mundo em sua categoria.

Eleito por unanimidade como o melhor atleta do Campeonato Brasileiro Caixa de Atletismo Sub-20, Pedro Nunes sagrou-se ainda campeão em sua modalidade e ratificou sua aptidão para disputar o Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20, que irá acontecer no período de 10 a 15 de julho, em Tampere, na Finlândia. Em sua performance, o atleta conseguiu um lançamento de 73 metros, três a mais que o necessário para a qualificação no Mundial.

O secretário da Sejel, Manoel Almeida, falou sobre a importância dessa conquista e da preparação para os próximos desafios. “Pedro é um atleta do Ctara e muito me alegra saber que as condições dadas pelo Governo do Amazonas, por meio da Sejel, para os treinamentos, têm trazido esse retorno para a modalidade e para o Estado. Conquistar um prêmio como esse é algo grandioso, pois o atleta vê seus esforços e sua dedicação valorizados. Pedro é mais um exemplo de que o esporte forma campeões na modalidade e na vida e desejo que, no Mundial, sua meta seja alcançada”, afirmou.

De acordo com Pedro, seu treinamento está voltado para o Mundial. “Minha treinadora, Margareth Bahia, tem me ajudado bastante e estamos trabalhando muito para o melhor resultado no Mundial. Venho recebendo bastante apoio da Sejel, na pessoa do secretário Manoel Almeida, e isso é gratificante, pois mostra sua preocupação com o atletismo amazonense. Durante o campeonato, me machuquei, mas não desisti e superei as adversidades. O Mundial está cada vez mais próximo e estou determinado a colocar em prática tudo aquilo pelo que venho lutando e, se Deus quiser, vou chegar lá”, destacou.

O título de melhor atleta do Brasileiro Sub-20 foi decidido por uma comissão de treinadores eleita no congresso técnico da competição, ocasião em que dois nomes (feminino e masculino) deveriam ser escolhidos para receber a premiação. Os vencedores foram os campeões do lançamento de dardo do campeonato, Pedro Henrique Nunes (Endurance Sports – AM) e Fabielle Ferreira (Sesi – SP).

Redação-correiodaamazonia.com