Amazonastur se atrapalha, irrita jornalistas e deixa Imprensa sem credenciamento

O presidente da Amazonastur, Orsine Rufino Jr, ‘causou’ neste Festival de Parintins 2018. Depois de irritar a torcida do Garantido, no dia 24 de junho, com a história do “boi de rua”, nome de evento da Empresa Amazonense de Turismo, atribuído ao Caprichoso, o presidente da Amazonastur agora arrebatou a fúria da imprensa estadual e nacional.

Dezenas de profissionais de Imprensa de Parintins ( rádios, blogs, portais, jornais), de Manaus e de vários Estados do país, que cobrem anualmente o festival dos bois Garantido e Caprichoso, ficaram sem credenciamento do Bumbódromo pela desorganização total da Amazonatur. Os profissionais alegavam que cumpriram o prazo e critérios do regulamento de credenciamento e mesmo assim ficaram de fora da festa dos 30 anos do Bumbódromo.

Jornalistas tiveram que ‘acampar’ na sala de Imprensa do Bumbódromo, nesta sexta-feira (29/06) cobrando os credenciamentos que não ficaram prontos. Orsine Rufino Jr puxou para si a responsabilidade de credenciar a Imprensa, sem conhecer do trabalho jornalístico.

Até os profissionais de Imprensa dos bois Garantido e Caprichoso ( fotógrafos, cinegrafistas, jornalistas) não tinham sido credenciados até às 20h da primeira noite de abertura do Festival de Parintins. Depois de muita luta alguns persistentes repórteres do azul e do vermelho conseguiram o credenciamento, nos momentos que antecediam a entrada do boi Caprichoso na arena.

Parece piada pronta mais a Amazonastur esqueceu ainda de credenciar até os jornalistas da Secretaria de Comunicação do Estado (SECOM). A equipe da Secom conseguiu credenciais já pela noite desta sexta feira (29)..

