Amazonas é Campeã da I Copa Sou Mais Parintins de Futsal Feminino

A entrega da premiação a equipe campeã foi feita pela Coordenadora de Incentivo ao Esporte do Município, Valdete Prestes.

Quem prestigiou a final da I Copa Sou Mais Parintins de Futsal Feminino na noite desta sexta-feira, 08, na Quadra Poliesportiva Sílvio Miotto se deliciou com uma emocionante partida de futsal entre Amazonas e Camisa 10 que terminou empatada no tempo normal em 2 a 2, com a equipe das Amazonas (foto) sagrando-se campeã nas penalidades ao vencer a rival (Camisa 10), pelo placar de 5 a 4.

Em uma partida dura, com muitas faltas e apesar do empate com quatro gols, ambas equipes perderam muitas chances de ampliar o marcador, sempre buscando a vitória e o título até o último minuto de partida. Os gols do título das Amazonas nas penalidades foram marcados por Ana Mickelle, Rosana, Raiane, Althemilla e Mônica.

A heroína da noite, a goleira das Amazonas Leilana Marques agradeceu primeiramente a Deus “e ao empenho de todas as nossas atletas e aos diretores do time que acreditaram nesta conquista até o fim. As Amazonas estão participando pela primeira de uma competição oficial de futsal e estamos felizes por estrearmos conquistando título”.

A equipe campeã é composta pelas atletas: Ainá Siqueira, Althemila Souza, Ana Mickelle Vieira, Elensandra Duque, Espaifilha Pinheiro, Leileana Marques, Mônica Azevedo, Raiana Marques, Rosana Reis, Solange Lima, Sandrele Souza, Suelen Garcia e Tatiane Guimarães, além do treinador Altemis Paquera e do presidente Leonildo Lima.

A premiação as vencedoras foi entregue pelo idealizador do evento Juscelino Manso, pela Coordenadora de Incentivo ao Esporte do Município Valdete Prestes e pelos desportistas Zequinha Pimentel e Elton Ferreira, sendo assim distribuídas: O time das Amazonas (campeã) recebeu como premiação, além do troféu, R$ 2.000 (Dois Mil) e o Atlético Camisa 10, segundo colocado, ganhou R$ 1.000 (Mil) mais troféu.

O coordenador da competição Normando Andrade, agradeceu a participação de todas as equipes e parabenizou as vencedoras, em especial ao time das Amazonas pela conquista do título dessa primeira edição da competição.

