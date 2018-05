Amazon River Hotel, 16 anos, o orgulho de Parintins

A empresa de propriedade da família Abrahão, referência hoteleira no Baixo Amazonas. O Amazon River Resort Hotel comemora neste sábado (26/05), 16 anos de atuação em Parintins. Para festejar a data especial, a proprietária Adriana Bulbol dará aos clientes, uma semana (segunda a sábado) com 10% de desconto em seus serviços.

“Agradeço de todo coração a família Abrahão por me oportunizar fazer parte desse sucesso que é o Amazon River. Essa empresa que ajuda mais de 30 famílias gerando emprego e renda no município”, enalteceu a gerente do hotel, Rosemere Costa.

A empresa inaugurada em 2002, atua com mais de 30 funcionários, dispõe de 61 apartamentos (singol, duplo, triplo e quadruplo), estacionamento próprio, restaurante, bar, piscina, salão de eventos, auditório, quadra poliesportiva e lavanderia, com hospedagem 24h pelo número de telefone 3533-1342 (recepção) ou pelo site: hotelamazonriver.com, além de oferecer serviço de bar e restaurante até às 22h.

Sempre ao final do ano, a família Abrahão oferece aos funcionários, seus familiares, e parceiros, uma animada e festiva noite de confraternização.

A administradora Rosemere informa que os serviços como café da manhã, de bar e de restaurante não são só para clientes, mas aberto ao público. “Também trabalhamos com eventos particulares (formaturas, casamentos, aniversários, dentre outros). São muitos os nossos serviços, tendo um número maior de clientes no período do festival folclórico e na festa de Nossa Senhora do Carmo, padroeira da cidade”, acrescentou.

Para o diretor do JI, Carlos Frazão, a alegria é muita nesses 16 anos de parceria com o hotel. “Vi a construção desse hotel, estive na inauguração e para minha surpresa vi vários alunos (daquela época) trabalhando aqui, e até hoje estão empregados, isso me deixa contente, já disse que eu me sinto um pouquinho dono dessa casa, acompanhei todas as gerentes até hoje, e acho uma grande família. Muitos anos de vida ao hotel e sucesso sempre a todos”, disse Frazão.

“Faço um agradecimento especial a ex-gerente Marcia Nogueira que me apresentou aos proprietários e funcionários do hotel, e a todas as gerentes que lhe sucederam”, concluiu Carlos Frazão.

Kedson Silva/JI

Fotos: Arquivo JI