Amaturá recebe a 21º INSS Digital implantada no interior do Amazonas

A população do município de Amaturá (a 1072 km de Manaus, região do Alto Solimões) tem agora acesso aos serviços da Previdência Social. Foi inaugurado na sexta-feira à noite (31/08), a 21º. INSS Digital no município pelo prefeito Joaquim Corado e o gerente Executivo do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), Clizares Santana. A instalação do posto tem por objetivo aumentar o acesso da população aos serviços oferecidos pela Previdência Social. Somente, 4,7% da população de Amaturá recebe algum benefício do INSS, quando a média nacional é de 18%.

Agora os moradores de Amaturá não precisam gastar tempo e dinheiro para buscar os serviços prestados pelo INSS em São Paulo de Olivença e Santo Antônio do Içá que possuem uma agência do órgão.

Segundo Clizares Santana, a instalação do INSS digital em Amaturá somente foi possível ao empenho do prefeito Joaquim Corado, através da Associação Amazonense dos Municípios. Ele lembrou que o Amazonas é o Estado com o menor índice de beneficiários do INSS, com apenas 7,9% da população estimada em 4,1 milhões de habitantes.

O Estado arrecada R$ 7 bilhôes e paga somente R$ 5 bilhões anuais. É uma média bem abaixo do nível nacional, cerca de 18% para uma população recém-estimada pelo IBGE de 208 milhões de habitantes. Ele citou como exemplo, o Rio Grande do Sul, onde 24% de sua população recebem algum benefício da Previdência, bem acima da média nacional.

“O Amazonas tem uma demanda potencial de 10%, cerca de 400 mil pessoas que precisam que seus direitos sejam reconhecidos”, observou.

No caso de Amaturá, ele afirmou ser necessário de mais 1.600 novos beneficiários para que o município alcance a média nacional.

Durante sua fala, Clizares lembrou da reativação do Previ-Barco que em maio esteve em Amaturá atendendo a solicitação do prefeito Joaquim Corado. Foram realizados 2.200 atendimentos, 475 requerimentos protocolados. Segundo o gerente o resultado do atendimento do Previ-Barco resultou na injeção de R$ 1,2 milhão somente em salários maternidade pagos a mães que não tinham acesso ao benefício.

Além do auxílio maternidade, o gerente assinalou que outro benefício, o seguro defeso pago aos pescadores injetou na economia do município outros R$ 1 milhão de reais.

O prefeito Joaquim Corado por sua vez destacou a importância da implantação da agência, destacando o empenho da secretária municipal da Assistência Social, Graça Alencar pela implantação do posto.

A inauguração contou com a participação dos gerentes do INSS em Tabatinga Francisco Queiroz e de São Paulo de Olivença, José Luiz Kawamura.

No desenlace da fita simbólica, Corado fez questão que Carolina de Oliveira Pantaleão participasse do ato representando os idosos do município.

O posto já em funcionamento, tem dois servidores para atender o público, Iva Rios Tapudima e Braga Anibal. Todos os processos e requerimentos gerados no INSS Digital em Amaturá serão analisados por uma equipe na sede do órgão em Manaus.

Eduardo Gomes/Amaturá/AM

Colaborador JI