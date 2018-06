Alunos do ‘Santa Luzia’ visitam o ‘Abraço Amazônico’ em Parintins

Na manhã desta terça-feira, 26/06, a Quadra Poliesportiva Pe. Silvio Miotto recebeu a visita das crianças da Escola Municipal Santa Luzia Macurany em Parintins – AM (a 369 quilômetros de Manaus), com um dia repleto de atividades no ‘Abraço Amazônico Natureza Mãe’. O passeio teve desde pinturas, dinâmicas com a equipe do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa) e visita as exposições.

A curiosa Lauanny Costa, 8, é aluna do 3º ano e conta animada sobre a visita ao evento e como tem sido bom para seu aprendizado. “Estou fazendo muitas perguntas sobre tudo, eu quero ajudar o meio ambiente e vindo aqui pude ter esse ensinamento“, disse.

Os pais não ficaram de fora, houve excursão para os adultos no projeto ‘Ecoethos da Amazônia’ do Inpa, que simula os problemas de poluição nas áreas urbanas, rurais, comerciais e outros, e os jogadores precisam trazer as melhores soluções possíveis para a problemática.

O autônomo Jairmilson da Silva, conta da relevância do evento para a comunidade. “é importante abordar sobre o meio ambiente, não podemos mudar do dia para a noite, mas precisamos começar com a conscientização das crianças. Há carência nessa área na cidade, ao menos para mim, é a primeira vez que participo de algo assim, então não é só novo para os pequenos, mas para nós pais também”, ressaltou.

“O ensino fora da sala de aula é fundamental para gerar experiência de caso”, foram as palavras da Gestora do ‘Santa Luzia’, Carliany Santo, que comenta a necessidade de haver mais eventos como esse em Parintins. “Já ensinamos sobre a preservação da natureza aos nossos alunos, e eles vendo isso mais de perto através desse projeto, traz um conhecimento único para nós. Somo privilegiados por usufruir esse acontecimento inédito na Ilha“, acrescentou Carliany.

O ‘Abraço Amazônico’ continua até o dia 02/07 na Quadra Silvio Miotto, Rua Sá Peixoto, s/n, Centro, das 9h às 17h30.

Texto e Fotos: Jhonata Lobato / Inma

Fotos Disponíveis em: https://flic.kr/s/aHsmkrKVAR

SERVIÇO

O QUÊ: I Abraço Amazônico Natureza Mãe.

QUANDO: de 23 de junho a 02 de julho.

ONDE: Na quadra Silvio Miotto, Rua Sá Peixoto, s/s, Centro, Parintins (AM).

QUANTO: Entrada gratuita