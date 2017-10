ALMIRANTE HACHT GARANTE AJUDA PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA DO PORTO DE PARINTINS

Na observação do Almirante, Parintins perde bastante com a

impossibilidade de desembarque de turistas que preferem ficar a bordo

dos navios a viver a aventura de desembarque através de lanchas usada

para a operação.

Após a solenidade de posse da Diretoria da SOAMAR PARINTINS, o

Vice-Almirante Luís Antonio Rodrigues HACHT (foto), comandante do 9º Distrito

Naval, conversou demoradamente com a presidência da SOAMAR PARINTINS e

o Capitão Tenente Marcelo Barrios Lucio, agente da Capitania dos

Portos de Parintins, sobre a possibilidade de liberar o Porto para

ancoragem de navios de grande calado.

Ao final da conversa o Almirante Hacht incumbiu o presidente da SOAMAR

e o Capitão Barrios a manter contatos com o Prefeito Bi Garcia para

tratar do assunto e espera que até a metade de novembro a documentação

necessária para iniciar o processo chegue ao 9º Distrito Naval.

De acordo com o Almirante a Marinha tem pessoal especializado para

executar a obra de amarração que vai permitir a atracação de navios de

grande calado, mas para que isso aconteça é preciso a Prefeitura dar o

start no processo.

O Almirante se comprometeu com a SOAMAR PARINTINS a tratar

pessoalmente junto a equipe técnica do DNIT da parte técnica do

trabalho deixando para a Prefeitura a responsabilidade trabalhar na

liberação da verba que por sinal já existe. O trabalho de amarração do

porto na previsão do comandante HACHT deve durar entre 4 a 6 meses,

sempre com a fiscalização da Marinha do Brasil, Prefeitura e SOAMAR.

Carlos Frazão/JI

Fonte: SOAMAR PARINTINS