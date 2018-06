Além dos bois, Parintins tem série de opções de lazer aos turistas que visitarem a ilha

Orla do Comunas. Foto: Euzivaldo Queiroz

Faltando uma semana para o início do 53º Festival Folclórico de Parintins, muita gente já está contando os dias para chegar na Ilha Tupinambarana e assistir de perto o espetáculo dos bois Garantido e Caprichoso. Este ano, a festa acontece no período de 29 de junho a 1º de julho. Além do festival, Parintins possui belos pontos turísticos e diversas opções de diversão para os visitantes.

A especialista de marketing Luciana Marques diz que os turistas, em geral, chegam a Parintins ansiosos pela festa, mas também querendo aproveitar as opções que a cidade oferece durante o dia. Por fazer parte da MAP Linhas Aéreas, Luciana acompanha o burburinho do vai e vem de turistas para a ilha.

Na cidade, ela considera como uma das paradas obrigatórias para visita a Catedral de Nossa Senhora do Carmo. Projetada na Itália, a igreja tem uma torre de 40 metros de altura e é a construção mais alta da cidade.

O Mercado Municipal também é uma boa pedida, na opinião de Luciana, principalmente para quem quiser experimentar o café regional, com tapioca e o famoso x-caboquinho, sanduíche de pão recheado com tucumã, banana e queijo coalho.

Outro ponto turístico que nessa época do ano é bastante visitado é a Praça dos Comunas, que oferece uma bela vista do rio Amazonas e do pôr do Sol da cidade. A praça fica localizada na área central e durante o festival torna-se ponto de encontro dos torcedores, que se divertem, no local, ao som das toadas dos bumbás.

De acordo com Luciana, na orla de Parintins é possível apreciar as belezas naturais da cidade. Além disso, no calçadão tem diversas opções de bares e restaurantes. “É um ótimo lugar para degustar pratos típicos da região, à base de peixes”, disse.

A Praça Digital também fica na orla de Parintins e é bastante visitada. No local, acontecem apresentações artísticas.

Uma das atrações mais tradicionais de Parintins é o passeio de triciclo. Decorados nas cores dos bois Garantido e Caprichoso, esse é o meio de transporte usado pelos visitantes para conhecer a cidade.

Os currais dos bois, onde acontecem os ensaios para o festival, também são ótimas opções para quem estiver visitando a cidade.

Belezas Naturais

Segundo Luciana Marques, para quem tiver um tempinho a mais, vale a pena conhecer alguns locais de beleza natural em Parintins. Um deles é a comunidade Vila Amazônia, localizada a 20 minutos de Parintins. No local, é possível fazer caminhar em trilhas e conhecer igarapés e cachoeiras. Uma balsa sai diariamente do porto do Lago da Francesa para a vila.

Outro local que vale a pena conhecer é o balneário Cantagalo, localizado na comunidade do Aninga. O local conta com um píer, quadras de areia para futebol, serviços de bares e restaurantes, palco para shows, além de um bosque para acampamento.

Como chegar

Mesmo faltando poucos dias para o festival, ainda é possível comprar passagem para Parintins. A MAP Linhas Aéreas oferece voos diários para o município. Luciana Marques informa que a MAP irá oferecer 28 voos extras para os turistas que irão prestigiar o festival. No site https://voemap.com.br/ é possível verificar os horários disponíveis e comprar as passagens.

acritica.com