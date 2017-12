ALE-AM aprova aumento no limite de idade para ingresso na PM e Bombeiros

Tweet no Twitter

A idade limite de Ingresso na Polícia e Bombeiros Militar no Amazonas aumentou de 28 para 35 anos (Foto: Camila Henriques/G1)

A mudança na Lei de Ingresso das corporações nº 3.498/2010, aconteceu nesta quarta-feira (6) após aprovação do Projeto de Lei nº 325/2015, no Plenário da Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE-AM).

No total, 15 dos 24 deputados da casa foram favoráveis ao PL, tendo parecer favorável de todas as Comissões Técnicas as quais foi submetido. A propositura não é nova. Ela foi feita em 2015 e até teve aprovação das comissões, mas o projeto se perdeu e acabou sendo aprovado somente agora.

A nova Lei segue agora para sanção do governador Amazonino Mendes, começando a valer assim que publicada em Diário Oficial, permitindo, na prática, que interessados em ingressar nas corporações que tenham mais de 28 anos possam se inscrever nos concursos oferecidos.

