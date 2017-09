Ainda maior que o Cristo Redentor

GIGANTE Simulação do parque com a estátua de Nossa Senhora e a Basílica ao fundo (Crédito: Divulgação/Prefeitura de Aparecida)

Cartão postal do Rio de Janeiro, com os braços abertos sobre o Corcovado, o Cristo Redentor está prestes a ganhar um rival à altura. Devoto de Nossa Senhora, o artista plástico Gilmar Pinna decidiu fazer e doar para a cidade de Aparecida, no interior paulista, uma escultura de aço inoxidável da padroeira do Brasil que terá 50 metros. Embora pareça maior, devido à posição que ocupa, a escultura em concreto do Cristo Redentor mede 36 metros.

Desde o início do ano, a obra bancada com recursos de doadores privados está sendo executada em partes por uma equipe de dez artesãos. As primeiras peças já foram transportadas do ateliê do artista em Guarulhos (SP) para um parque em Aparecida, onde ficará exposta. A previsão é que fique pronta em dezembro, a tempo de ser visitada ainda dentro das comemorações dos 300 anos da aparição da imagem da santa, encontrada por pescadores no rio Paraíba do Sul. A escultura, circundada pelo contorno do mapa do Brasil, ficará no parque em construção pela prefeitura de Aparecida. A cidade abriga o maior santuário católico do Brasil e recebe anualmente 12 milhões de turistas.

Celso Masson/http://istoe.com.br

Comentários

comentários