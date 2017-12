Agrovila do Caburi recebe revitalização da iluminação pública

A meta do prefeito Bi Garcia é finalizar o ano com 90? do problema de iluminação pública solucionado (Foto: Divulgação Semosp)

Uma equipe da Prefeitura de Parintins realiza a troca e manutenção de luminárias na Agrovila do Caburi. O serviço, de responsabilidade da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, inicou nesta quinta-feira, 14 de novembro.

Seguindo a programação da coordenadoria de iluminação pública, demais comunidades rurais polos receberão as melhorias, dentre elas Mocambo, Vila Amazônia e Zé Açu.

Os reparos e troca de luminárias também foram intensificados na zona urbana do município e de acordo com o secretário de obras, Mateus Assayag, a meta do prefeito Bi Garcia é encerrar o ano com cerca de 90% dos problemas de iluminação pública solucionados.

Ainda no Caburi a Secretaria de Obras promove a poda de árvores localizadas em passeios públicos.

SECOM