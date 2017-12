Agências bancárias têm funcionamento alterado no Ano Novo

Tweet no Twitter

Agências funcionarão normalmente até quinta-feira (28), das 8h às 13h (Em Parintins). Atendimento será retomado no dia 2 de janeiro (foto: Arquivo JI)

As agências bancárias de Manaus terão horário de funcionamento diferenciado neste final de ano. Segundo informações do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários no Amazonas (Seeb-AM), os bancos devem funcionar em expediente normal até quinta-feira (28), das 8h às 13h (Em Parintins).

Na sexta-feira (29), não haverá atendimento ao público. Os bancos terão apenas funcionamento interno para balanço.

O funcionamento voltará ao normal na terça-feira, dia 2 de janeiro.

Segundo o presidente do sindicato, Nindberg Santos, quem precisar fazer pagamentos de tributos federais como INSS, FGTS e Imposto de Renda deverá procurar uma agência bancária até à quinta-feira. Somente contas de água, luz, telefone, entre outros, poderão ser pagos após o vencimento.

Por G1 AM, Manaus