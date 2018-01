Agência Fluvial de Parintins tem novo Comandante

José Carlos de Sá (E) foi empossado pelo Capitão-de-mar-e-guerra Welinton Lopes (C), Capitão dos Portos da Amazônia Ocidental, substituindo o CT Marcelo Barrios (D)

O Capitão tenente Marcelo Barrios Lucio (D), deixou o cargo, assumindo a função o Capitão tenente José Carlos de Sá (E). A cerimônia contou com a presença de autoridades civis militares e eclesiásticas, Amigos da Marinha, familiares e integrantes da comunidade local.

O ex-Agente Naval, CC Manoel Ribeiro (de terno), veio do Rio de Janeiro prestigiar a solenidade.

A emoção marcou a cerimônia com agradecimentos e despedidas. Visivelmente emocionando o Capitão Marcelo, despediu-se de Parintins demonstrando sua vibração, orgulho pela missão cumprida e os laços de amizade criados com toda a tripulação e amigos da sociedade parintinense.

Ganhou elogios do Capitão dos Portos da Amazônia Ocidental, Wellinton Lopes, por saber conduzir sua tripulação e principalmente pela gestão com realização de 25 cursos de marinheiro fluvial e máquinas, 812 novos habilitados para a navegação. Participação direta nas operações Parintins durante o Festival Folclórico, combate ao zika vírus e Operação Cisne Branco.

Destacou ainda a criação da Soamar/Parintins (foto: Soamarinos) e o apoio a eventos nos municípios de Nahmunda, Bareirrinha e Boa Vista do Ramos, à justiça eleitoral nas eleições, a forma de ingresso na Marinha e 10 mil e 25 abordagens.

Marcelo Barrios, foi designado ao Comando de Operações Navais no Rio de Janeiro.

Também não faltou emoção ao Capitão- tenente José Carlos de Sá , ao dirigir seu discurso de posse, falando de gratidão,e acolhimento à sua família. Ele chegou afirmando seu compromisso com a segurança naval e os desafios para trabalhar a consciência da população quanto ao uso dos equipamentos de segurança.

No Contemporâneo, Festas e Eventos foi fealizada a cerimonia de despedida com amigos, familiares e convidados. A Soamar/Parintins agradeceu o trabalho do ex agente e deu boas-vindas ao novo agente José Carlos Sá. Os bumbas Caprichoso e Garantido fizeram parte da festa.

Texto: Josene Araújo

Diretora de Comunicação Soamar Parintins

Fotos: Hamilton Duarte

Postado por Carlos Frazão/JI