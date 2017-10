AGÊNCIA FLUVIAL DE PARINTINS COMEMOROU 37 ANOS

A Agência Fluvial de Parintins-AM comemorou seu 37º aniversário de Ativação no dia 23 de setembro de 2017, sendo realizada a cerimônia no salão de festas do Hotel Amazon River.

A cerimônia teve início às 20h, com a presença de diversas autoridades e personalidades:

Vice-Prefeito de Parintins JOÃO WELLINGTON DE MEDEIROS CURSINO – Tone Medeiros (Prefeito em exercício), representando o Prefeito de Parintins BI GARCIA, que não pode comparecer por compromissos assumidos; Dr. Juiz de Direito Fábio César Olintho de Souza – Juiz da 4ª Zona Eleitoral; Delegado de Polícia Civil de Parintins Dr. ADILSON DA CUNHA OLIVEIRA, Vereador Bertoldo CASCASENO MARTINS NETO, Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas Sr. Antônio Carlos Silva; Delegado do Serviço Militar da 29ª CSM Primeiro-Tenente EB Nilton Puentes Dal ri, Supervisor do Porto de Parintins Sr. Ronaldo Medeiros, além de empresários de Manaus, Parintins, Barreirinha e Nhamundá, familiares e amigos.

O evento iniciou com o canto do Hino Nacional, seguido da leitura da Ordem do Dia nº 1/2017 do Agente Fluvial de Parintins, CT (T) MARCELO BARRIOS LUCIO, seguida da entrega de diplomas AMIGOS DA AGÊNCIA conferida àquelas autoridades e personalidades que demonstraram afinidade com as atividades da Marinha do Brasil.

Foram concedidos diplomas aos:

– Sr. ANTÔNIO CARLOS SILVA – Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas;

– Sr. Primeiro-Tenente (EB) NILTON PUENTES DAL RI – Delegado do Serviço Militar da 29ª CSM;

– Sr. DIEGO SIMÕES DA SILVA – Empresário de Manaus;

– Sr. FAUSTO FRANCO MARTINS – Condutor Maquinista Fluvial;

– Sr. PAULO JOSÉ BATISTA ALMEIDA – Empresário de Maués (PP MAUÉS);

– Sr. JOSÉ DOMINGOS BUTEL RODRIGUES – Empresário de Barreirinha (HOTEL BELA BARREIRINHA);

– Sr. NELSON BATISTA BRANDÃO – Empresário de Parintins (ESTALEIRO);

– Sr. LEONILDO DA CRUZ COLARES – Empresário de Parintins (ZÉ BURACO DIESEL);

– Sr. WALDEMIR ROSA DOS SANTOS – Empresário de Nhamundá (HOTEL MATHEUS);

– Sr. IVAILDO BATISTA GOMES – Empresário de Parintins (PONTÃO AURORA);

– Sr. AUGUSTO CESAR CRUZ TAVARES – Contador e Assessor Especial da Prefeitura de Barreirinha; e

– Sr. IZAILTON FARIAS SICSÚ – Marinheiro da Reserva Não Remunerada.

Em seguida, foi realizada a formatura de conclusão do Curso de Marinheiro Fluvial Auxiliar de Convés e de Máquinas, nível 1 (CFAQ-II C/M N1) Turmas 9 e 10, para 59 formandos, e do Curso Especial para Tripulação de Embarcações de Estado no Serviço Público (ETSP) para 45 agentes públicos, totalizando 104 formandos, com a entrega das Caderneta de Inscrição e Registro (CIR), Certificados para ambos cursos e Habilitação para condução de Embarcações e prêmios escolares.

Após foi cantado “PARABÉNS” por todos os presentes em comemoração aos 37 anos de Ativação da Agência Fluvial de Parintins.

MARINHA DO BRASIL

AGÊNCIA FLUVIAL DE PARINTINS

PARINTINS, AM.

Em 23 de setembro de 2017.

ORDEM DO DIA Nº 1/2017

Assunto: 37º Aniversário de Ativação da Agência Fluvial de Parintins

O município de Parintins fica localizado a cerca de 370 km da capital Manaus, e a aproximadamente 420 milhas navegáveis, onde a chegada e saída dos habitantes, visitantes e turistas, bem como todo material de consumo, sejam alimentos, produtos industrializados ou qualquer outro produto, é realizado por nossas estradas que são nossos rios e seus afluentes, para atender uma população local de 120 mil habitantes, sem mencionar os demais municípios de Barreirinha, Boa Vista do Ramos e Nhamundá que fazem parte desta jurisdição.

Desta forma, a Agência Fluvial de Parintins (AgParintins) foi criada pelo Decreto nº 83.570 de 12 de junho de 1979, com a denominação inicial de Agência da Capitania dos Portos dos Estados do Amazonas e do Acre e dos Territórios Federais de Rondônia e Roraima (AgCPAMACRORR), sendo ativada em 23 de setembro de 1980 e pela Portaria nº 0298, do Ministro da Marinha na ocasião, foi definida a sua área de jurisdição, abrangendo os Municípios do Baixo Amazonas: Parintins, Barreirinha, Nhamundá e Boa Vista do Ramos.

Subordinada diretamente à Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental, a Agência Fluvial de Parintins, em seus trinta e sete anos de existência, tem sua existência respaldada pela extrema necessidade em prover e buscar meios, à Segurança da Navegação, à Salvaguarda da Vida Humana e à Prevenção da Poluição Hídrica, contribuindo sobremaneira em inspecionar, orientar, educar a todos àqueles que utilizam os rios da Amazônia.

Sua importância e necessidade são comprovadas pelos dados estatísticos dos anos de 2016 e do presente ano, onde destaco:

– oito mil e seiscentas abordagens durante as Inspeções Navais configuradas em verificar a documentação da embarcação, habilitação dos tripulantes, quantidade de passageiros e os equipamentos de salvatagem;

– oitocentas e onze inscrições de embarcações no Sistema de Gerenciamento de Embarcações – SISGEMB (legalização das embarcações na Marinha do Brasil);

– realização de oito turmas do Curso de Marinheiro Fluvial Auxiliar de Convés e de Máquinas, no ano de 2016, totalizando 240 novos aquaviários;

– realização de dez turmas do Curso de Marinheiro Fluvial Auxiliar de Convés e de Máquinas no presente ano, totalizando 300 novos aquaviários;

– realização de cinco turmas, no presente ano, do Curso Especial para Tripulação de Embarcações de Estado no Serviço Público (ETSP), totalizando cerca de cento e vinte agentes públicos habilitados.

E desta forma, assegurando uma navegação segura e consciente, profissional, responsável, proporcionando mais confiança para todos, sejam passageiros ou aquaviários.

Especificamente no mês de junho anualmente, contribui e assegura para a realização do Festival Folclórico de Parintins, quando os bois bumbás, Garantido e Caprichoso, atraem uma grande quantidade de pessoas para a ilha, entre elas amazonenses e turistas do Brasil e do mundo, permitindo assim, uma navegação segura e consciente por parte de todos, sem mencionar os diversos outros eventos culturais realizados, havendo a necessidade da presença desta Agência, como por exemplo: Círio fluvial em comemoração a Nossa Senhora do Carmo, padroeira de Parintins e que é realizado no mês de julho, com a participação de diversas embarcações; Os festivais do Mocambo e do Caburi; da Festa de São Lázaro, do aniversário dos municípios de Barreirinha, de Boa Vista do Ramos e de Nhamundá, bem como de suas respectivas padroeiras, onde ocorrem eventos nos rios, praias e afluentes.

Hoje ao completar seus trinta e sete ano de ativação é justo relembrar de todos àqueles que se dedicaram aos bons serviços prestados por esta Agência Fluvial, e sendo assim, teve como seu primeiro Agente, o então Segundo-Tenente Auxiliar da Armada ANTÔNIO MOREIRA a nobre missão de iniciar os diversos trabalhos executados pela AgParintins, seguido por mais dezoito Agentes até a presente data, onde todos puderam contribuir com os conhecimentos adquiridos, esforço e dedicação pessoal, compromisso, lealdade, integridade, honestidade, profissionalismo e caráter, atributos essenciais aos militares.

Desde sua ativação, vários Suboficiais, Sargentos, Cabos e Marinheiros contribuíram para uma linda história construída ao longo destes anos, elencando o nome da Instituição Marinha do Brasil e da Agência Fluvial de Parintins. Militares que se dedicam diuturnamente em prol da nossa nobre missão ficam dias ausentes de seus lares e longe de suas famílias, várias horas nos rios com objetivo de prover a devida segurança a todos, mas certos das responsabilidades de cada um, jamais esmorecem ou desistem, resistindo ao calor, fadiga, fome, tornando-se verdadeiros combatentes navais dos rios.

Assim, parabenizo a cada militar que teve e tem o prazer e honra de aqui trabalhar, e as suas digníssimas famílias que muito abdicam, para que mais um dia termine em paz e em segurança, e para que um novo dia comece.

No mesmo contexto, esta Agência teve duas Servidoras Civis, a Sra. JANETE SICSÚ BASTOS que se aposentou em 18 de julho de 2012 após excelentes serviços prestados ao longo de seus nove anos, três meses e oito dias na Agência, e a Sra. FRANCISCA DAS CHAGAS FLORINDO FARIAS que hoje completa trinta e três anos, oito meses e três dias de dedicação exclusiva aos serviços da Agência Fluvial de Parintins, sendo uma referência e motivo de orgulho para todos nós. Assim, parabenizo a Sra. JANETE e a Sra. FRANCISCA e suas digníssimas famílias por toda dedicação, profissionalismo, amizade, competência e honestidade.

Agradeço o apoio e amizade por parte do Poder Legislativo, Executivo e Judiciário de nossa jurisdição, a todas as parcerias realizadas, bem como a toda população e empresários de PARINTINS, BARREIRINHA, BOA VISTA DO RAMOS e NHAMUNDÁ e comunidades, a forma carinhosa e amiga com que nos recebem diariamente, durante as Inspeções Navais e visitas inopinadas, muito obrigado.

Agradeço da mesma forma ao Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (FIEAM) e Ilustre Amigo da Marinha, Senhor ANTÔNIO SILVA, e família, que prestigiam essa cerimônia com vossas presenças, e ao Grupo Chibatão e seu presidente Senhor JEAN BERGSON e a toda diretoria, bem como o amigo Senhor Ronaldo desse renomado Grupo, pela amizade, respeito, cordialidade e o apoio imprescindível dispensado a Agência Fluvial de Parintins e a Marinha do Brasil, muito obrigado.

E é com muito entusiasmo, alegria, esperança, orgulho e prazer que estamos prestes a criar e inaugurar a SOCIEDADE AMIGOS DA MARINHA EM PARINTINS, que se realizará em outubro de 2017, com a participação dos Amigos da Marinha, onde os laços de amizade e respeito serão intensificados e perpetuados, aproximando cada vez mais a Marinha do Brasil com a Sociedade e seus representantes.

A todas as Autoridades presentes, amigos, familiares, formandos do Curso de Aquaviários Turmas 9 e 10 de 2017 e do Curso ETSP Turmas 4 e 5, que abrilhantam esta Cerimônia, agradeço em nome de todos da Agência Fluvial de Parintins suas presenças. Muito obrigado!

Agência Fluvial de Parintins, parabéns e sucesso!

“MARINHA DO BRASIL: Trabalhando pela sua Segurança!”

MARCELO BARRIOS LUCIO

Capitão-Tenente (T)

Agente

Postado por Carlos Frazão/JI

Fonte: Agencia Fluvial de Parintins