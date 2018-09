Agência Fluvial da Marinha comemora 38 anos em Parintins

Neste dia 23 de Setembro, Parintins celebra os 38 anos da Agência Fluvial da Marinha. Entre as conquistas e os grandes desafios, estão 38 anos de atuação promovendo a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana e à prevenção contra a poluição hídrica.

Para celebrar o aniversário a Agência e a Sociedade Amigos da Marinha (Soamar/Parintins) Parintins, realizam cerimônia no próximo dia 29, às 17h no Contemporâneo Festas e Eventos, para imprensa, autoridades e convidados.

Atualmente a Agência é administrada pelo

Capitão-Tenente (AA)

José Carlos de Sá, que enviou nota a imprensa alusiva a data.

Nota à Imprensa

38º Aniversário de Ativação da Agência Fluvial de Parintins

Criada pelo Decreto nº 83.570 de 12 de junho de 1979, com a denominação inicial de Agência da Capitania dos Portos dos Estados do Amazonas e do Acre e dos Territórios Federais de Rondônia e Roraima, foi ativada em 23 de setembro de 1980 pela Portaria nº 0298 do Ministro da Marinha.

Atualmente, subordinada diretamente à Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental em Manaus, a Agência Fluvial de Parintins, sediada no baixo amazonas, tem sob sua responsabilidade a área de jurisdição que abrange os Municípios de Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Nhamundá e Parintins, atuando em parte significativa da malha fluvial na região, como os rios Amazonas, Andirá, Nhamundá, Mamuru, Uaicurapá, além de grandes afluentes como os Paranás do Ramos, do Espirito Santo, do Limão, do Aduacá, do Mocâmbo, do Caburi, entres outros, só reveste de orgulho os membros de sua tripulação.

A atuação e a história da Agência Fluvial de Parintins, em seus trinta e oito anos de existência, já se confundem com o cotidiano e a trajetória de desenvolvimento do município tupinambarana, como é conhecida, a Capital Nacional do Boi Bumbá, não só pelo seu exuberante Festival, que traz à cidade milhares de turistas anualmente, no final do mês de junho, mas também, pela receptividade e alegria característica de sua população. Para alcançar esta destacada interação, exalto, por dever de justiça, o trabalho dos homens e mulheres da Marinha, que aqui serviram, demonstrando profissionalismo, comprometimento e abnegação, com seus esforços e sacrifícios pessoais, para prestarem serviço à pátria e particularmente à esta Organização Militar.

Na nobre missão desta Agência Fluvial, destacam-se os apoios às instituições locais como às Prefeituras Municipais, as Câmaras de Vereadores, a Polícia Militar, ao Corpo de Bombeiros Militar, a Diocese local, assim como os Tradicionais Bois Bumbás Caprichoso e Garantido, nos vários eventos ligados, não só ao município de Parintins, como nos Festivais Culturais no interior e nos demais municípios da Região, fiscalizando às embarcações e suas tripulações, promovendo a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana e à prevenção contra a poluição hídrica.

A vocação fluvial dessa região do baixo amazonas e das mais de cinco mil embarcações registradas tornam as ações de Fiscalização do Tráfego Aquaviário desafiadoras, implicando esforço, empenho e dedicação diuturna dos profissionais lotados na AgParintins. Ao montante de embarcações soma-se a atenção com os cerca de seis mil Aquaviários e quase 1500 Amadores habilitados ativos. A aplicação dos cursos pelo Ensino Profissional Marítimo, formando, entre os anos de 2017 e 2018, 623 novos profissionais fluviais, fundamentam a preocupação com a instrução com vistas a atender a demanda das embarcações locais, gerando oportunidades à população ribeirinha, com o objetivo de alcançar a prevenção e a redução de acidentes náuticos.

Essas estatísticas não se concretizariam se nesta Agência não estivesse presente uma Tripulação aguerrida, coesa, compromissada, composta por militares preparados para as suas atividades e preocupados em bem atender os nossos “clientes”. Enalteço, também, o alto nível de profissionalismo e comprometimentos desses bravos guerreiros, além do agradável ambiente de trabalho. Assim, agradeço a todos os componentes de nossa Organização Militar, que, apesar do crescimento do volume de serviços prestados à comunidade fluvial, mantém o elevado padrão, já peculiar a esta Agência.

Agradeço o apoio e amizade de todos aqueles que de alguma forma ajudam a incutir na sociedade local, a consciência da segurança da navegação nos nossos rios e afluentes, alcançando redução significativa nos índices de acidentes e incidentes em nossas águas jurisdicionais. Meu muito obrigado.

De forma especial gostaria de externar minha consideração e apreço a todos os membros de nossa querida SOCIEDADE AMIGOS DA MARINHA EM PARINTINS, que com menos de um ano de fundação, demostra o amor e a dedicação à Marinha, sempre presentes em todos os momentos, aproximando a sociedade civil das atividades de nossa Agência Fluvial.

Por dever de justiça, agradeço a todos os AMIGOS DA AGÊNCIA, e hoje especialmente aos novos indicados, que demonstraram a consideração, o apreço e a participação em nossa instituição, onde os laços de amizade e respeito são intensificados e perpetuados, aproximando cada vez mais a Marinha do Brasil com a Sociedade e seus representantes. Agradeço em nome da Agência Fluvial de Parintins, Muito obrigado!

Agência Fluvial de Parintins, parabéns e sucesso sempre!

“VIVA A MARINHA, VIVA O BRASIL”

