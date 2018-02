Agência de modelos busca talentos em municípios do interior do Amazonas

A modelo Fabiane Castro (acima) começou a carreira na Backstage Model (Foto: Karine Basílio/Divulgação)

Entre os mais diversos rostos do mundo da moda, muitas vezes achamos que os modelos vêm das grandes metrópoles brasileiras. Mas nos municípios do interior também existe bastante potencial. Para descobrir novos talentos do ramo, a agência Backstage Model Amazônia fará seletivas em pelo menos 20 cidades do interior do Amazonas durante o ano de 2018. Em setembro, os selecionados de cada município irão rumo à grande final, que vai acontecer em Manaus.

A grande final da seletiva de moda na capital, que busca jovens entre 13 e 23 anos com perfis fashions e comerciais, dará aos vencedores a participação em um editorial de uma revista de moda nacional – cuja identidade ainda não pode ser revelada.

Confinamento

Na fase final da seletiva, os aprendizes de modelos ficarão uma semana confinados no período de 21 a 28 de setembro em Manaus, onde serão submetidos a provas que avaliarão o desempenho em passarela e postura, debates sobre temas atuais, aulas de etiqueta, testes fotográficos com editorial fotográfico e de vídeo.

“Eles serão acompanhados por um time de profissionais de saúde e estética, nutricionistas, dermatologistas, equipe profissional de salão de beleza e passarão por mudanças no visual”, coloca Luan Henrique, diretor da agência.

Procedimento

(Os vencedores da seletiva do município de Manaquiri foram os estudantes Adriane Freitas, 16, e Jefferson Dias, 18)

Na grande final, vencerá os modelos – um menino e uma menina – que mais se destacarem. Mas, enquanto a final não chega, o ano de 2018 será palco para as viagens da agência aos municípios do interior do Amazonas, de modo a realizar as seletivas municipais e escolher seus representantes. No último fim de semana, a seletiva foi realizada em Manaquiri, onde foi aberta a temporada do concurso. As datas das seletivas municipais não estão confirmadas, devido à dependência de resposta de cada uma das prefeituras.

“Não temos as outras datas ainda porque dependemos de várias autorizações. Mas os dois últimos finais de semana do mês serão destinados às viagens pelo interior, para fazermos as seletivas”, conta Silva.

Ainda segundo ele, a agência vai mandar cartas para os 62 municípios do Amazonas, a fim de conseguir as autorizações para realizar os concursos. “A ideia é passar pelo máximo de cidades possíveis. Creio que esse ano fechamos em 20 municípios”, declara ele.

As seletivas no interior têm formato padrão. “Chegamos no interior na última sexta-feira. No sábado ocorreu a classificatória do top 20. No domingo ocorreu o top 10 e a escolha final do casal. Na segunda, pela parte da manhã, o casal vencedor fotografou o editorial oficial deles, que será material da grande final. Quando saímos do interior, deixamos recomendações a eles, como dicas para secarem ou melhorarem a pele, de modo a se prepararem para a grande final”, completa.

Os profissionais que integram o júri das etapas municipais são John Giannini (estilista e professor de passarela), Eberth Gabriel (ilustrador e professor de moda), Demi Brasil (fotógrafo de moda), Dan Stump (produtor e image booker), Larissa Moraes (estilista) e Any Carolina (beauty artist). Algumas das modelos descobertas pela Backstage Model foram a paraense Gabriella Nunes – que desfilou no São Paulo Fashion Week e foi apontada como uma aposta pela Vogue dos EUA – e Fabiane Castro – que já fez editoriais para a revista Glamour Brasil e para o site da Vogue Brasil.

Inscrições

As inscrições para as etapas municipais devem ser feitas através de ficha presencial, que ficará disponível em algum ponto comercial ou cultural de cada cidade; ou enviando fotos para o e-mail [email protected] com o assunto “Backmodel Amazônia”, informando nome, idade, peso, e o nome do município. Mais informações sobre as etapas municipais e a grande final podem ser obtidas por meio do número (92) 98197-6606.

Laynna Feitoza

acrítica.com