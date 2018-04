Advogado visita Lula na sede da Polícia Federal em Curitiba

O advogado Cristiano Zanin Martins visitou o ex-presidente Lula na tarde deste domingo (8) na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Curitiba.

O defensor saiu do complexo de táxi, aproximadamente às 17h50, e falou à GloboNews que vai reverter a decisão porque “ela não é compatível com a legislação”.

Minutos depois, ele publicou um vídeo no Facebook, em que conta como está o ex-presidente e as medidas que serão adotadas contra a prisão.

“Estive agora com o ex-presidente Lula. Ele está bem, embora indignado com a situação. Evidentemente que essa prisão foi decretada sem que houvesse fundamento jurídico (…). Nós continuamos com a medidas jurídicas cabíveis para reverter essa prisão e termos expectativa de que em um futuro próximo possamos reverter”, disse o advogado.

Lula está preso em uma sala especial desde a noite do sábado (7), após se entregar à Polícia Federal quase 26 horas após o prazo dado pelo juiz para que ele se apresentasse voluntariamente.

O ex-presidente cumpre pena de 12 anos e 1 mês de prisão pela condenação no caso do triplex em Guarujá (SP).

Ele foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. É o primeiro ex-presidente do Brasil condenado por crime comum.

“Essa prisão foi decretada sem que houvesse fundamento jurídico seja pela condenação sem base legal, seja porque a nossa Constituição não permite a pena antecipada, que foi o caso imposto a ele”, afirmou Cristiano Zanin.

O advogado disse também que continua tomando as medidas jurídicas cabíveis para reverter esta prisão e que tem expectativa de que isso ocorra em um futuro próximo.

Por G1 PR, Curitiba