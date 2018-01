Administrador de empresas Expedito Dinelly assume Matadouro

O administrador de empresas Expedito Dinelly assumiu a direção do Matadouro Frigorífico Ozório Melo, dentro das adequações administrativas da gestão do prefeito Bi Garcia e do vice Tony Medeiros. Ele substitui Lúcio Kimura que estava como administrador do abatedouro e volta a fazer parte da estrutura e da gestão política da Secretaria de Pecuária, Agricultura e Abastecimento (Sempa) com subsecretário e coordenador de produção animal.

O secretário da Sempa, Edy Albuquerque, disse que Expedito assume a função alicerçado com toda a experiência administrativa e a missão de contribuir na gestão do Matadouro Frigorífico Ozório Melo. “Temos desafios grandes, resolver tecnicamente as recomendações do Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas (IPAAM), Ministério Público Federal e Ministério Público Federal do Trabalho que são questões dos resíduos gerados no matadouro no que diz respeito aos efluentes, cujas providências estão em andamento”, informou.

O novo administrador terá ainda a missão voltada para a gestão propriamente dita da unidade com as reformas que precisam ser feitas, aquisição de equipamentos previstos para 2018 que visam melhorar cada vez mais os serviços, tanto para os servidores que trabalham no abatedouro como para atender a demanda de produtores e clientes. “Nosso capital humano é o primeiro que temos que vislumbrar, mas obviamente temos as obras civis que serão feitas por processo licitatório em 2018, assim como também a substituição de equipamentos e máquinas e colocar realmente essa unidade dentro dos padrões”, avaliou.

Em 2018 outro desfio é buscar junto à Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (ADAF), o Serviço de Inspeção Estadual para que o matadouro aperfeiçoe o abate de animais, frigorificando e mandando para outros mercados em contêiner, o que será um ganho tanto do ponto de vista financeiro como também da gestão da unidade.

O novo administrador, Expedido Dinelly, se mostra otimista com os desafios, afirmando que inicia o trabalho e a missão que lhe foi dada pelo prefeito Bi Garcia com vontade de trabalhar. “Vamos atuar em parceria com o secretário Edy e como o subsecretário Lúcio, há muito a ser feito, mas estamos com boa vontade e vamos trabalhar pra isso”, afirmou.

Peta Cid