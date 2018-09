Administração do prefeito Bi Garcia tem 72,1% de aprovação

Tweet no Twitter

Nos dias 11 e 12 de setembro, o Instituto Guimarães realizou, em Parintins, uma pesquisa de opinião pública para traçar um diagnóstico sobre a avaliação da população quanto à administração do prefeito Bi Garcia à frente da Prefeitura Municipal.

Para a realização do exame foram consultados 120 moradores, eleitores do município, por meio de telefonemas. Os dados foram coletados através de amostragem aleatória a partir de cadastro realizado pelo instituto pesquisador.

Durante a realização da pesquisa, os entrevistados foram indagados se aprovavam ou não a administração de Bi Garcia. 72,1% dos consultados disseram que aprovam o governo, enquanto 24,0 % desaprovam e 3,9 % não sabem avaliar. Em comparação ao mês de julho, a aprovação do governo teve crescimento de 9,1 %.

Para o prefeito Bi Garcia, o aumento do índice de aprovação é um reflexo do trabalho que vem exercendo na revitalização do município em seus diversos setores. “Trabalhamos de forma séria, sempre buscando investimentos para nossa cidade. O reflexo disso pode ser notado nas diversas obras e investimentos que estamos fazendo tanto na área urbana quanto na rural de Parintins, sempre buscando melhorar a qualidade de vida de nossa população”, comenta o prefeito.

