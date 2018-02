Ações para melhorar infraestrutura turística no município de Parintins são iniciadas

Tweet no Twitter

Na reunião que ocorreu nesta sexta-feira (23), na sede da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), teve a participação dos executivos da operadora Oi. Foto: Divulgação/Amazonastur

Faltando pouco mais de quatro meses para a realização da 53ª edição do Festival Folclórico de Parintins, o Governo do Amazonas intensifica ações voltadas para a melhoria da infraestrutura do município (a 369 quilômetros de Manaus), que recebe milhares de turistas todos os anos.

O trabalho agora está voltado para a melhoria nos serviços de telefonia móvel e de internet, visando oferecer aos moradores e visitantes da “Ilha da Alegria” melhor conectividade e, consequentemente, melhor promoção do festival. A primeira reunião neste sentido ocorreu nesta sexta-feira (23), na sede da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) e teve a participação dos executivos da operadora Oi.

O presidente do Órgão Estadual de Turismo, Orsine Junior, disse que nas próximas semanas vai receber também representantes das outras operadoras que operam no Estado. “O governador Amazonino Mendes tem um carinho muito especial pelo Festival de Parintins, tanto que 30 anos atrás inaugurou o Bumbódromo. Então, por determinação dele, temos uma série de resoluções encaminhadas para promover melhorias na infraestrutura da cidade para benefício dos turistas e moradores”, completou Orsine.

De acordo com o diretor Comercial Norte da Oi, Sérgio Neto, a empresa vai fazer um levantamento das demandas apresentadas para elaborar uma proposta de atendimento, visto que o Festival de Parintins é um dos principais eventos do Estado.

Demandas

Além da melhoria na conexão para internet, outra demanda foi a melhoria do sistema de telefonia no município e na Serra de Parintins, conhecida como Serra da Valéria, que é portão de entrada de milhares de turistas todos anos que visitam o Amazonas através dos navios de cruzeiros.

