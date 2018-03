Acervo JI 2017 na Biblioteca do ICSEZ/Ufam

Foi entregue na manhã desta sexta-feira na biblioteca do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia (ICSEZ) da Universidade Federal do Amazonas, Ufam, o acervo com todas as edições do Jornal da Ilha impresso referente ao ano 2017.

A entrega do volume informativo foi feita pelo repórter Kedson Silva e recebido com muita alegria pelo gerente da biblioteca universitária, Judson Muniz que destacou estar muito feliz e agradecido pelo presente de mais um acervo e pela parceria de alguns anos atrás entre a equipe do Jornal da Ilha em especial ao professor Carlos Alberto Frazão e a Universidade. “A cada ano esses acervos enriquecem cada vez mais a nossa biblioteca, oportunizando aos acadêmicos e professores mais uma fonte de pesquisa relacionado a cidade de Parintins, por meio de notícias divulgadas durante o ano de 2017”, acrescentou.

O Jornal da Ilha que em 2017 completou 16 anos de fundação, têm todos os seus 16 periódicos anuais (2001 a 2017) a disposição da classe universitária e da população em geral para pesquisa na biblioteca da Universidade Federal.

O diretor Carlos Frazão agradece a parceria junto a universidade e o apoio da Gráfica João XXIII, em especial ao gerente Fran Canto, pela encadernação de todos os 16 volumes doados à biblioteca do ICSEZ/UFAM até hoje.

Kedson Silva/JI