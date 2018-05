Abertura do Polo III reúne multidão e 940 atletas de municípios do Baixo Amazonas

Com o Bumbódromo lotado, cerca de 940 alunos/atletas de Parintins (sede), Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Nhamundá e Maués participaram nesta quinta-feira (24), no Centro Cultural de Parintins (Bumbódromo), da Solenidade de Abertura da 41ª edição da Seletiva dos Jogos Escolares do Amazonas (JEAS Polo III).

Além do juramento dos atletas feito pelo atleta da escola Senador João Bosco, Rian Kayk (campeão sul-americano e integrante da seleção brasileira de handebol), a programação uniu gerações campeãs durante o percurso da tocha olímpica, destacando atletas da geração atual e ex-atletas como a recordista brasileira e sul-americana de arremesso de peso, Nilba Reis. A festa também contou com apresentação de danças da turma da melhor idade e apresentação dos bois Caprichoso e Garantido, fechando com chave de ouro a cerimônia de abertura.

Em seu pronunciamento, o secretário da Sejel, Manoel Almeida, agradeceu ao prefeito Bi Garcia pelo apoio e a forma gentil como foi recebido na cidade, parabenizando-o pela grande festa, exaltando a cultura local e seus grandes atletas. “Estou muito feliz pela festa. Realizar o JEAS é um desafio. Saímos hoje ainda mais orgulhosos de ser caboclos dessa terra chamada Amazônia”, enfatizou.

A abertura oficial da disputa escolar foi dada pelo prefeito Bi Garcia. “Parintins revela a cada ano novos talentos não apenas no boi-bumbá, mas na educação e no esporte, tendo esses atletas do passado, saudando Nilba Reis, como maior símbolo de conquista do desporto parintinense, ao Colégio Nossa Senhora do Carmo campeão brasileiro de futsal, ao atleta do arremesso de dardo, Pedro Henrique Nunes, campeão sub-23 com índice para o mundial e as delegações”, declarou Bi Garcia.

Em sua fala, Bi Garcia também destacou o apoio que a Prefeitura dá a atletas parintinenses fora do município e anunciou a construção de nove ginásios poliesportivos. Os ginásios serão construídos na escolas Irmã Christine, Claudemir Carvalho, Mércia Coimbra, na nova mini Vila Olímpica, além das comunidades de Caburi, Mocambo, Tracajá e Laguinho.

Kedson Silva/JI/COMJEL/SECOM