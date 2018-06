Abertura da Copa tem alívio russo, decepção saudita e vergonha brasileira

Vitória na estreia muda o clima em Moscou, enquanto cartolas da CBF tentam resolver crise causada por seu presidente, que votou diferente dos aliados sul-americanos na escolha da sede de 2026. (Foto: André Durão)

Dentro do Lujniki, a sensação era mais de alívio do que de êxtase. Pior colocada no ranking da Fifa (70ª), a Rússia era favorita a repetir a África do Sul em 2010 e se tornar a segunda seleção anfitriã a não conseguir superar a fase de grupos da Copa do Mundo. Os últimos resultados respaldavam o pessimismo.

A Arábia Saudita, segunda pior seleção deste Mundial (67ª no raking), tornou tudo mais fácil ao se permitir tomar cinco gols. O resultado do jogo de abertura da Copa do Mundo transformou em russa a festa que, pelo menos nas ruas e nos trens de Moscou, até aqui era bem mais peruana, mexicana, iraniana.

A derrota por 5 a 0 também deixou evidente que o “projeto” saudita para o futebol vai precisar muito mais do que caminhões de dinheiro, para usar a expressão do ex-técnico do Corinthians, Fabio Carille, que assinou com o Al-Wehda.

Um vídeo de oito segundos, que tem como protagonistas Vladinir Putin, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, e o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohamed Bin Salman, é o melhor resumo do estágio em que se encontra o futebol saudita hoje. Após o terceiro gol russo, Putin timidamente bate quatro palminhas, então se vira para Bin Salman, mira as palmas das mãos para cima e abre os braços. Infantino, constrangido, sorri sem mostrar os dentes e balança a cabeça. Ninguém precisa dizer uma palavra.

Vergonha maior que o futebol saudita, só a do futebol brasileiro. Enquanto o mundo inteiro prestava atenção ao que acontecia no gramado do Lujniki, dirigentes da CBF tentavam explicar ao mundo o voto do Brasil no Marrocos como sede da Copa de 2026 – quando o acordado, e anunciado, era votar na candidatura de EUA, México e Canadá, que venceu a disputa.

O responsável pelo voto do Brasil foi o presidente da CBF, Antonio Carlos Nunes, o Coronel Nunes. Horas antes do jogo entre Rússia e Arábia Saudita, o presidente da Fifa foi à inauguração da “Casa Conmebol”, espaço que a confederação sul-americana alugou em Moscou. Nunes foi impedido de ir: ficou no hotel, para não causar ainda mais problemas para a CBF.

Os encarregados de tentar limpar a imagem do Brasil foram Fernando Sarney, vice-presidente da CBF e integrante do Conselho da Fifa, e Rogério Caboclo, diretor-executivo da confederação. Sarney fez um discurso para tentar acalmar os ânimos dos cartolas sul-americanos, furiosos com Nunes. Claudio Tapia, presidente da AFA, a Associação de Futebol da Argentina, falou em traição.

– A CBF está sempre alinhada com a Fifa e a Conmebol. Qualquer decisão diferente, sempre será uma decisão pessoal. A CBF está sempre ao lado da Conmebol – declarou Sarney para uma plateia na qual estavam o presidente da Fifa, Gianni Infantino, e a alta cartolagem da Conmebol e da candidatura norte-americana à sede da Copa de 2026.

Enquanto Sarney discursava, Rogério Caboclo falava pessoalmente com os dirigentes que se sentiram traídos pelo voto de Nunes. A estratégia funcionou parcialmente. Alguns entenderam que a CBF tem um presidente que combina uma coisa e faz outra. Outros viram na manobra uma tentativa de atribuir a Nunes o que seria uma posição institucional do futebol brasileiro.

E também não faltou quem lembrasse que, por fazer parte do Conselho da Conmebol – a instância que assinou o acordo quebrado pelo Brasil -, o presidente da CBF, Antonio Carlos Nunes, recebe um salário de US$ 20 mil.

Por Martín Fernandez, Moscou, Rússia/globoesporte.globo.com