Aberto o Natal Caprichoso

Queima de fogos, chegada de Papai Noel, sorteio de brinquedos e apresentações fizeram parte da programação de abertura.

A chegada do Papai Noel azul marcou a abertura do complexo natalino do Boi-Bumba Caprichoso na Escola de Arte “Irmão Miguel de Pascale”, na noite deste domingo, 10. Fogos de artificio anunciaram o acender das luzes do Natal Caprichoso. A cenografia conta com Árvore de Natal, de 25 metros de altura, casa do Papai Noel, presépio, luzes especiais e palco para apresentações, com telão para exibições de filmes infantis.

Vinte e cinco pessoas, dentre eles 12 estagiarios da Escola de Arte “Irmão Miguel de Pascale”, sob a coordenação dos artistas plásticos, os irmãos Aldenilson e Paulo Pimentel, atuaram na construção do complexo natalino do Boi Caprichoso, desde a segunda quinzena do mês de novembro. O presidente do Boi Caprichoso, Babá Tupinambá, acompanhado por diretores e coordenadores, entregou o complexo natalino a família parintinense.

O dirigente azulado comandou a festa de abertura e ressaltou mais um ano celebrar o Natal Caprichoso com a inauguração do complexo. Durante a programação, houve sorteio de mais de trezentos brinquedos a cada intervalo de apresentação no palco. Baba Tupinamba anunciou que, para o dia 24, a partir das 18 horas, o Papai Noel vai entregar mais de mil brinquedos. “Pelo segundo ano consecutivo, preparamos esse momento voltado ao Natal”, acrescenta o presidente.

A decoração da cenografia do complexo natalino e queima de fogos ficaram por conta da coordenação de eventos do Boi Caprichoso. O coordenador do Conselho de Arte, Ericky Nakanome, considera que o Caprichoso proporciona um Natal inovador para a comunidade parintinense, principalmente os bairros Francesa e Palmares. “É um ponto de encontro das famílias, socios e torcedores. Desde o ano passado, o Natal Caprichoso se transforma em uma grande atração na cidade”, assegura.

Foto: Erick Bitencourt

Assessoria de Imprensa do Boi Caprichoso