Abertas inscrições para o 9º Festival de Toadas de Parintins

A Prefeitura de Parintins por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semctur) abre inscrições para o 9º Festival de Toadas. O período de inscrições será de 25 a 29 de setembro, no Centro de Atendimento ao Turista (CAT), de 08h às 14h.

O objetivo do festival é valorizar e estimular a produção musical da toada no âmbito do Estadual, nas diversas vertentes. As inscrições são gratuitas, não sendo cobrados valores em qualquer fase da sua realização.

De acordo com o edital, o sorteio da ordem de apresentação será no dia 09 de outubro. Doze toadas selecionadas competirão entre si no dia 14 de outubro e no dia 15 de outubro será apresentada ao público as campeãs.

No ato da inscrição será aceito objeto do presente edital somente a composição de toada inédita. O candidato deve apresentar os trabalhos concorrentes pessoalmente ou através de procuração reconhecida e autenticada em cartório.

A toada deverá ser entregue em CD, gravada em ótima condição, acompanhada de 08 (oito) copias da letra da toada, sem nenhuma identificação, apenas com o título da obra, 02 (duas) cópias da letra da toada cifrada, para ser submetida à apreciação e seleção.

Cada compositor poderá inscrever o número máximo de quatro toadas em CD’s separados, incluindo parcerias, entretanto somente duas serão selecionadas pela comissão para concorrer.

As premiações consistem em Melhor Toada Livre:

1º lugar: R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

2º lugar: R$ 3.000,00 (três mil reais)

3º lugar: R$ 2.000,00 (dois mil reais)

4º lugar: R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais)

5º lugar: R$ 700,00 (setecentos reais)

O Melhor Intérprete receberá a premiação de R$ 1.000,00 (mil reais).

Para a categoria de Intérprete Revelação o prêmio é de R$ 1.000,00 (mil reais).

A Melhor Toada do festival receberá R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O candidato receberá o regulamento do no ato da inscrição e em hipótese alguma o candidato poderá fazer alterações na toada durante o período do festival.

No edital, onde se lê 22 é 25 e 16 é 12.

Confira o edital no link

http://www.parintins.am.gov.br

