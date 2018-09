Abertas Inscrições para cursos técnicos do Cetam

São 6.830 vagas para a capital e interior (foto: Divulgação-Cetam)

As inscrições para o Processo Seletivo para cursos técnicos e cursos de especialização técnica de nível médio do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) têm início a partir de segunda-feira (3). São 6.830 vagas para a capital e interior.

As vagas são divididas em 49 cursos técnicos e 22 especializações técnicas.

As inscrições para o Processo Seletivo acontecerão exclusivamente via internet, no endereço eletrônico www.concursoscopec.com.br, no período entre 0 hora de 03 de setembro de 2018 às 16h do dia 13 de setembro de 2018.

Ao realizar a inscrição, o candidato deverá preencher o formulário, transferir os dados via internet e imprimir a Guia de Recolhimento para o pagamento da inscrição. O processo seletivo será feito por meio de prova objetiva no dia 25 de novembro de 2018. Os editais estão disponíveis no site www.concursoscopec.com.br.

Cursos

O Processo Seletivo contempla cursos técnicos e de especialização técnica em diversas áreas, como: Técnico em Enfermagem, Técnico em Tradução e Interpretação de Libras, Técnico em Zootecnia, Técnico em Edificações (Construção Civil), Esp. Téc de Nível Médio em Enfermagem – Urgência e Emergência, Esp. Téc. de Nível Médio em Informática – Redes de Computadores, Esp. Téc de Nível Médio em Planejamento e Controle de Produção, entre outros.

Por G1 AM