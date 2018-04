A Rainha da Copa Alvorada de Futsal 2018

Estamos falando da nhamundaense Márcia do Carmo da Silva, 24 anos de idade, moradora do bairro São Benedito, representante do Esporte Clube Parintins Fazenda Nogueira & Grupo Barreirinha. A nova majestade da Copa Alvorada de Futsal e torcedora do Boi Caprichoso, do Boi-Bumbá Rasgadinho e do clube Vasco da Gama, sendo coroada após disputa através de concurso em meio a 16 lindas jovens das cidades de Parintins, Barreirinha, Nhamundá, Faro e Terra Santa que abrilhantaram ainda mais o maior campeonato de futsal do Baixo Amazonas, unindo beleza, simpatia e desenvoltura durante seus desfiles na quadra do ginásio de esportes Elias Assayag.

O Convite

A nova Rainha comenta como tudo começou. “A princípio eu só fazia parte da torcida, a família Melo que fundou o time (Fazenda Nogueira) é como se fosse minha família, também. Eles fizeram uma reunião pra pensar na rainha e lembraram de mim. Me ligaram e eu de início não aceitei, mas insistiram, e como forma de gratidão a eles, eu aceitei. Pois sempre que precisei, eles abriram a porta da sua casa pra mim”.

A Disputa

Márcia do Carmo, carrega consigo a frase “Jesus Cristo em todo olho que me vê”, destacou que “é uma disputa muito difícil, mas participar de um concurso é estar disposta a expor, não só fisicamente, mas a vida em particular. Passei a ser uma figura pública de uma hora pra outra. E isso tem um peso a ser trabalhado psicologicamente, pois as pessoas te julgam pelo que você apresenta na quadra”.

A Conquista

Márcia exalta que se senti muito feliz de ter sido agraciada com a vitória. A sensação é de dever cumprido! A minha equipe me propôs o trabalho e eu desenvolvi durante o concurso. Agradeço de coração toda a diretoria, jogadores e comissão técnica do time que representei (Fazenda Nogueira). “Eu vivi todos os momentos de tensão, todas as emoções dos jogos, junto com a equipe que me acompanhou na preparação do concurso, em especial Ádria Barbosa, Suzan Monteverde (assessoria), Fabson Rodriguez e Lupita (Figurino), Shirley, Janderson, e Silvio Fonseca pelo suporte externo, ao qual eu também agradeço”, ressaltou.

Futuro

A nova rainha, iniciou a faculdade de Educação Física mas teve que trancar devido a sua mudança para Parintins. Visando o futuro, ela almeja uma realização profissional e pessoal, conseguindo primeiramente um emprego para poder dar continuidade aos estudos e realizar seus sonhos e desejos.

Outros Concursos

Perguntada sobre participação em outros concursos, do Carmo confessa que participou uma única vez na cidade de Nhamundá, no concurso da Garota Tucunaré, porém sem sucesso, tendo na época uma amiga sua como vencedora.

Parcerias

A competição teve toda uma preparação com apoio de muitos parceiros e patrocinadores diretos, desde a preparação da maquiagem e cabelo (Studio Geovana Gomes), bronzeamento natural (Espaço Corpo Dourado), embelezamento do olhar (Sandy Gonçalves), Personal Trainer (Tiago Lima e Gil Lopez) e do Figurino (Fabson Rodriguez). “Agradeço a todos pela colaboração e por me permitirem viver e realizar esse desejo”, exalta.

A Coroação

A coroação da nova Rainha foi realizada no dia 20 de abril na grande final da Copa Alvorada que teve os times de Terra Santa (masculino) e Santistas (feminino) como campeões.

Kedson Silva/JI

Foto: Justino Guimarães