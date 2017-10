50 anos de fundação da Escola Estadual Senador Álvaro Maia são comemorados na CMP

Tweet no Twitter

Neste dia 26 de outubro o Poder Legislativo Parintinense realizou uma Sessão Especial no Plenário Raimundo Almada em comemoração aos 50 anos de fundação da Escola Estadual Senador Álvaro Maia. A instituição foi inaugurada em Parintins no dia 31 de outubro de 1967, formando cidadãos e proporcionando uma educação de qualidade aos parintinenses.

O Presidente da Câmara Maildson Fonseca (PSDB) comandou a solenidade, a qual contou com a participação do Prefeito em Exercício Tony Medeiros (PSL); dos vereadores Afonso Caburi (PTB), Marcos da Luz (PRB), Renei Serrão (PR), Telo Pinto (PSDB) e Tião Teixeira (PTB); da Coordenadora Regional de Educação de Parintins – SEDUC, Odinéa Garcia Farias; do Secretário Municipal de Educação, João Costa; bem como de alunos e ex-alunos, professores e ex-professores e funcionários da escola.

De acordo com Maildson Fonseca, falar da Escola Estadual Senador Álvaro Maia é evidenciar um legado de referência da educação em Parintins. “Estudando nesta Escola eu aprendi a gostar de estudar e aprendi que para tudo na vida há momentos. Agradeço a todos os professores e funcionários que nos ajudaram a ter momentos únicos. Por isso, rendemos esta homenagem em reconhecimento e valorização aos trabalhos da Escola em Parintins. Eu tenho orgulho de ter estudado no Estadual”, afirmou Fonseca.

Ao representar o corpo discente da Escola, o estudante Patrick Yassuy Ferreira enfatizou que este momento é fundamental para refletir sobre a vida de pessoas que buscaram seu espaço na sociedade, através da educação. Disse que a Escola Estadual Senador Álvaro Maia é o ponto de partida de ensino e aprendizagem de centenas de cidadãos parintinenses, a qual representa muito para ele e para todos que frequentam direta e indiretamente o educandário.

Para Jacilene de Souza Oliveira, Gestora da Escola, é possível acreditar que a educação pública nos faz crescer na vida e servir a sociedade em tudo o que aprendemos. “Me sinto muito honrada e agradeço por representar uma equipe batalhadora e comprometida. Sempre acreditei e acredito muito na educação, pois é por meio do conhecimento adquirido que construímos um caminho bonito e de sucesso”, disse Jacilene de Souza ao cobrar a reforma da escola e da quadra de esportes.

O Secretário Municipal de Educação João Costa afirmou ter orgulho e gratidão de fazer parte da história da Escola Estadual Senador Álvaro Maia. A Coordenadora Regional de Educação de Parintins – SEDUC, Odinéa Garcia Farias, voltou seu discurso para os alunos do educandário, de modo a pedi-los que valorizem o ensino e conhecimento recebido nesta Escola.

O Prefeito em Exercício Tony Medeiros, ex-aluno da Escola Estadual Senador Álvaro Maia, destacou a excelência no processo de ensino e aprendizagem deste educandário. Assim, enalteceu matricular seus filhos para estudar na instituição, por acreditar na responsabilidade educacional da Escola Álvaro Maia. “Tenho muito orgulho disso, porque se tornou uma passagem importante na vida deles. Nós podemos mudar, através da educação, e trilhar caminhos de sucesso. A base da nossa educação, da minha vida e de meus irmãos, deve muito ao Ginásio Estadual de Parintins”, frisou.

Nestas cinco décadas de fundação, a Escola Estadual Senador Álvaro Maia educa gerações e prepara os parintinenses para a vida. Durante a Sessão Especial, foram entregues certificados de homenagem para ex-alunos, aluno destaque do ano, ex-gestores e colaboradores da Escola.

Texto: Mayara Carneiro

Assessoria de Comunicação da Câmara de Parintins

Foto: Sávio Pimentel